Will Smith aprende de Marc Anthony el arte de la salsa

Marc Anthony enseña a Will Smith a bailar salsa. Instagram Will Smith

El actor Will Smith ha sorprendido a sus seguidores en un vídeo de Instagram donde aparece recibiendo unas improvisadas clases de salsa del cantante Marc Anthony sobre la cubierta de un yate en Miami. Hasta ahora Smith, una de las estrellas mejor pagadas de Hollywood, era conocido por sus pinitos en el mundo del rap —muchos continúan cantando la intro que el conocido actor coreaba en El príncipe de Bel Air, serie que lo lanzó a la fama—, pero nunca que se sepa se había adentrado en el mundo de la danza latina. En unos días, el vídeo salsero con el ex de Jennifer López ha recibido más de nueve millones de visualizaciones y miles de comentarios.

En el clip, Will Smith y Marc Anthony, ambos de 49 años, aparecen bailando al ritmo de Vivir la vida, canción del músico de origen puertorriqueño, en un ambiente festivo. Con paso tembloroso, Smith logra finalizar la coreografía con el mítico paso de baile de Anthony —un giro de 360 grados sobre la pierna izquierda como punto fijo y con los brazos extendidos—.

Tras acabar, los dos artistas ríen y se abrazan. "Eres brillante. ¡Bien hecho Will!", dice Anthony a su alumno. "#Bucketlist - lecciones de salsa de Mar Anthony... hecho", apunta el actor de Soy Leyenda en la publicación.

No es la primera vez que el actor de la saga de Hombres de Negro acepta un reto. Hace un mes, varios seguidores le reprocharon que no se supiera la letra de la canción de La Bamba. Will Smith, volvió a sorprender con un vídeo donde se grababa en su coche cantando la canción tradicional mexicana en castellano.