EL HOMBRE QUE PISA TODOS LOS CHARCOS. "Lo crucifican por todo, incluso por lo que no dice. En la última columna de su actual temporada ('También uno se harta', EPS, 11-3-2018) ya expresa ese hartazgo de ser el blanco de las iras de quienes no lo leen, sino en los resúmenes que escupen sobre lo que él opina. “Yo no escribo para provocar, sino para intentar pensar lo no tan pensado”, dice. Una breve referencia a Gloria Fuertes, santificada en su centenario incluso por quienes la leyeron cuando tocó la campana de la unanimidad, le costó insultos: que se calle Marías. Y él simplemente había pensado sobre lo no pensado. Anatema. En todos los charcos se mete: en los de la política, en los de su oficio, en los del periodismo, en los de lo políticamente correcto. Y por todo alcanza, no importa que diga lo contrario de lo que se proclama que dijo. Él piensa sobre “lo no pensado”, y este es el charco mayor de sus entrometimientos". Por JUAN CRUZ