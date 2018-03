¿Cuáles son los cursos ‘online’ para aprender inglés más demandados en todo el mundo?

¿Acabas de entrar en el mercado laboral? ¿Quieres encontrar trabajo pero no sabes por dónde empezar? ¿Tienes ya un empleo pero quieres cambiar a otro? Este es el planteamiento del curso online English for Career Development (en español, inglés para el desarrollo profesional), el más solicitado en todo el mundo en la categoría de cursos para aprender inglés de la plataforma Coursera, la más popular en Internet con 29 millones de alumnos. “Buscar trabajo lleva tiempo y hay que conocer los pasos a seguir: tienes que fijarte un objetivo concreto y planear las experiencias que necesitas para llegar ahí”, explica en una de las lecciones Robyn Turner, profesora del departamento de Inglés de la Universidad de Pensilvania.

El objetivo del curso es enseñar el vocabulario específico para superar con éxito los procesos de selección, ayudar a entender el camino profesional que se quiere seguir y las habilidades que demanda el mercado laboral, así como aprender a hacer búsquedas de empleos en diferentes soportes. Cómo hacer un currículum, cartas de presentación, red de contactos y entrevista personal son algunos de los contenidos.

En Coursera, que en 2011 puso en el mapa los llamados MOOC (cursos gratuitos, masivos y online en sus siglas en inglés), cualquier usuario puede acceder a contenidos que hasta ese momento eran exclusivos para alumnos de centros de élite. Fue en ese mismo año cuando los profesores de ciencias de la computación Daphne Koller y Andrew NG de la Universidad de Stanford lanzaron esta plataforma, que hoy cuenta con más de 150 universidades adscritas y más de 2.000 cursos. Solo si el alumno desea obtener un certificado oficial debe pagar entre 25 y 85 euros, dependiendo del curso.

“Hay un gran interés por aprender nuevos idiomas y cada vez más alumnos se matriculan en cursos que les permiten avanzar profesionalmente”, cuenta Anant Agarwal, fundador de edx, la segunda plataforma de e-learning con más alumnos del mundo (13 millones) lanzada en 2012 por Harvard y el MIT. Como Coursera, los contenidos de edx son gratuitos y solo los alumnos que quieren un certificado tienen que abonar entre 21 y 84 euros. Hoy, más de 130 universidades ofrecen cursos en esta plataforma.

Entre los cinco cursos de inglés más solicitados está a la cabeza TOEFL Test Preparation, para preparar el certificado más antiguo de inglés, creado por el Educational Testing Service (ETS), organización educativa estadounidense sin ánimo de lucro, en 1964, y aceptado por más de 5.000 instituciones de educación superior, universidades, agencias de certificación y programas de intercambio de 130 países en el mundo.

En el top 5 de Udemy, otra de las plataformas online con mayor número de usuarios (17 millones) y que fue fundada en 2010 en Silicon Valley (California), no aparece ningún curso relacionado con las competencias profesionales. Su segundo curso de inglés más solicitado es 5 minutos al día para mejorar tu inglés: para gente ocupada y, el primero, Inglés Básico: Todo lo esencial para hispanohablantes.

La preparación para el empleo es una tendencia clara entre los solicitantes de cursos de inglés. En una de las plataformas pioneras y más populares de aprendizaje de idiomas por Internet, Babbel, que cuenta con más de un millón de usuarios de pago, el segundo curso de inglés más demandado es Inglés para el trabajo. “Les preparamos para situaciones reales de los entornos laborales. Hay muchos que se defienden bien cara a cara, pero por teléfono se bloquean porque ya no cuentan con la ayuda del lenguaje corporal”, señala Zach Sporn, responsable de Pedagogía e Investigación de Babbel. Las dos opciones más demandadas de este curso son On the telephone, que enseña a responder una llamada con espontaneidad y frases para mantener la conversación y reaccionar con rapidez, y Emails, donde se practican los registros pertinentes para cada tipo de empleo y sector. “A diferencia de los MOOC, nosotros no ofrecemos vídeos y materiales de lectura como hacen las universidades, sino que combinamos pequeñas piezas de vocabulario y ejercicios. El alumno interactúa de forma continua y entrena su pronunciación. Tiene un tutor personalizado”, añade Sporn. En Babbel se puede probar una lección gratis, pero el precio es de 10 euros al mes.

En la plataforma de cursos online de British Council, en el segundo puesto de cursos para aprender inglés más solicitados también se encuentra English for the Workplace, que ya han realizado 110.000 personas de todo el mundo desde que lanzaran la primera edición en 2017. “Recomiendo este curso a principiantes, aquellos que no están siguiendo un curso de inglés general o los que necesiten apoyo”, indica Anthony Wilson, profesor en el British Council de Madrid. Este curso, destinado a estudiantes con, al menos, un nivel A2, ayuda a desarrollar habilidades de comunicación en reuniones y encuentros informales. Wilson anima a dedicar un mínimo de dos horas semanales al curso.

