El hermano de Messi, otra vez con problemas con la justicia

Hace algunas semanas, un análisis de sangre salvó a Matías Messi de ir a la cárcel por un extraño suceso ocurrido en diciembre, cuando fue encontrado golpeado, armado y atado en su lancha cerca de Rosario. Sin embargo, el prontuario de uno de los hermanos de Lionel Messi escribió otro capítulo el pasado fin de semana, con una nueva detención. El sábado, un joven de 24 años lo denunció por amenazas a la salida de una disco de Villa Gesell, a 375 kilómetros de Buenos Aires. Este lunes, Messi recuperó la libertad.

Los protagonistas del suceso que involucran al segundo en la línea sucesoria de la familia del crack culé tienen versiones encontradas. Incluso ambos radicaron acusaciones cruzadas por lesiones. Javier Rivera, de 24 años, dijo que conducía un Volkswagen Vento cuando el hermano de Messi lo chocó "de atrás con su camioneta". "Cuando estaciono para ver qué pasa, me encuentro con esta persona que me empieza a agredir verbalmente, se viene arriba mío y me rompe la remera. Yo me enteré quien era horas después. Forcejeamos, me empieza a amenazar y me amenaza con un arma. Hay un forcejeo, se subió a la camioneta e hizo como que me quiso atropellar. Hizo 20 metros con la camioneta, volvió encarando la dirección del auto, y se escapó. Ahí lo empezó a seguir la Policía”.

Matías Messi se encontraba en Villa Gesell de vacaciones con su familia. Vacaciones que interrumpieron este lunes, para regresar a Rosario. Al momento del hecho conducía su camioneta Range Rover Evoque y el domingo prestó declaración durante tres horas en una fiscalía de Pinamar, donde negó haber exhibido un arma de fuego y aseguró que fue atacado por los cuatro ocupantes del auto donde viajaba Rivera. Su abogado, Marcelo Savioli Coll, explicó que “todo esto se ocasiona a raíz de una discusión de tránsito donde Messi tocó con su vehículo a otro. Se bajaron cuatro individuos, hubo una discusión y lo golpearon. Tuvieron la rapidez de denunciarlo inmediatamente y quedó como culpable. Matías tiene algunos golpes, lo vio un médico policial”.

“No es la palabra de Javier contra la de Messi”, advirtió Atilio Roncoroni, abogado de Rivera, “hay dos testigos que vieron el arma, que pudo haber sido descartada cuando se escapó”. “El choque se dio aproximadamente a las siete de la tarde, a la altura de Pueblo Límite (una reconocida disco de Gesell), cuando mi cliente venía circulando con su auto porque se iba a Pinamar a trabajar. Cuando frenó por la cuneta, una caminoneta a fondo le pegó como venía. Se bajó agresivo, sacado, a pesar de haber chocado él a mi cliente. Se generó una discusión, se empujaron”, agregó el letrado.

Según el relato, Messi le dijo a Rivera “¿Sabés quién soy yo?”, sacó algo del baúl, y cuando volvió tenía un arma. “Los testigos vieron los forcejeos. Luego se separaron y quiso impactar el auto, y lo esquivó. Ahí giró en U, encaró el auto de Rivera y cuando lo estaba por chocar, le tocó todo el costado. Salió para el lado de Gesell, y mi cliente se quedó en el lugar esperando la Policía porque llamó al 911”. Matías Messi fue detenido en Pinamar, donde este lunes fue liberado.

“Corresponde excarcelarlo”, expresó el fiscal Eduardo Elizarraga a la señal TN. “El juez lo resolvió y yo consentí. Difícilmente sepamos lo que pasó el sábado. Lo que supe es que este hombre (por Matías Messi), después del primer altercado que tuvo con la presunta víctima, dio vuelta en U y embistió intencionalmente el auto de la víctima. Eso es de una violencia extrema e innecesaria”. “Hay testigos que dicen que estaba alterado, con los ojos vidriosos, se le hizo una extracción sanguínea pero todavía no están los resultados”, finalizó. Messi, en tanto, deberá volver a declarar para enfrentar cargos por amenazas agravadas con exhibición de arma de fuego, daños y lesiones.