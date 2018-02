El Dorian Gray del siglo XXI es una mujer y tiene millones de seguidores en Instagram

Según sus creadores, Javi y Kiko Prada, es un thriller. La protagonista (Carolina Bang) es una fotógrafo de éxito, con millones de seguidores en Instagram. "Toda la gente conocida quiere hacerse fotos con ella. Ella siempre se mantiene joven y estupenda. Nadie sabe la edad que tiene y he ahí su secreto". A partir de esta premisa y tomando El retrato de Dorien Grey, de Oscar Wilde, como material literario de partida, estos hermanos han desarrollado una serie de cinco capítulos (el último se estrena mañana), que se puede ver online en la plataforma Playz y que cuenta con la producción de RTVE.

A pesar de ser una serie concebida para ver a través de internet, los directores siempre tuvieron claro que querían un tratamiento cinematográfico y acercar la historia a otros registros diferentes a los que estábamos (porque ahora las cosas están cambiando) acostumbrados en televisión. "Siempre nos gusta dar ese look a todo lo que hacemos. Además Dorien es una serie diferente por eso. Por su lenguaje cinematográfico. Los planos respiran, hay colas, las secuencias no están montadas a corte como si fuera un videoclip, el tempo es más pausado".

Hablamos con la protagonista de Dorien, Carolina Bang, sobre la serie, las nuevas plataformas y ventanas y el futuro de la televisión.

Hola, Carolina, ¿parece que al público le está gustando la serie?

La verdad es que ha habido una respuesta muy buena, más teniendo en cuenta que se trata de una producción para un canal menos habitual, pero es que el público cada vez está más acostumbrado y receptivo a nuevas propuestas.

¿Cómo te proponen los hermanos Prada este papel?

Los conozco desde hace tiempo y ya habíamos colaborado en algunos proyectos antes. En cuanto me hablaron de la serie, me subí al carro sin pensarlo. Trabajar con ellos es genial, son muy trabajadores y divertidos.

Ellos le han dado un tratamiento cinematográfico a la serie.

Absolutamente, lo puedes comprobar en cualquier plataforma en la que la veas, desde un ordenador hasta un smartphone. Desde el principo, desde la elección del equipo técnico, lo tuvieron muy claro.

Interpretas a una fotógrafa de éxito, ¿estabas familiarizada con la foto?

A nivel profesional, no. Pero claro que estoy muy cerca del petardeo que se genera alrededor de Instagram y otras redes sociales. Todo el mundo tiene ahora un perfil. A mí me pasa que Instagram a veces se convierte en un trabajo, si pasas tiempo sin subir algo tienes la necesidad de hacerlo y eso genera ansiedad.

Es el espejo en el que se miraba Dorien Gray pero de nuestra época.

Exacto, y yo creo que ese pararelismo es el que trata de explicar esta serie.

¿La tele se está abriendo a nuevas plataformas?

Lo que están haciendo las nuevas plataformas es, en realidad, renovar los contenidos televisivos clásicos. Lo están haciendo más gourmet.

Y te has sumado a la fiebre que existe por HBO, Netflix, Movistar +...

Tengo todas, las nuevas y las tradicionales.

¿Qué estás viendo ahora?

La última temporada de Peaky Blinders, he terminado Vergüenza y también estoy con Transparent.

Como productora, ¿te gustaría hacer algo para la televisión?

Sí, me encantaría e ideas nunca faltan. Sigo trabajando a tope (en mayo dará a luz) porque soy un culo inquieto.

¿Qué te pareció la gala de los Goya?

Me gustó, aunque, como pasa con todas las entregas de premios, me pareció algo larga. Pero es que supongo que no hay manera de recortarla.

¿Cumplió con las expectativas que eran muy grandes?

Yo creó que sí, la imagen del patio de butacas con los abanicos rojos me pareció espectacular. Creo que estamos reivindicando algo que es muy necesario. No creo que esta reinvindicación sea solo para el mundo del cine, sino para todas las industraias y sectores. El cine no es más machista que otros sectores. De hecho, ahora hay más productoras y creo que eso, y otras cosas, pueden ser un ejemplo a seguir en otros ámbitos laborales.

