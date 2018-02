Sandra Escacena, la candidata de la 'Generación Z' para llevarse un Goya

Ivana Baquero ganó con 12 años el Goya a mejor actriz revelación con El laberinto del fauno (2006), pero su debut en cine fue dos años antes en Romasanta, a las órdenes de Paco Plaza. Ahora, Sandra Escacena puede repetir premio en la misma categoría en una película firmada por el mismo director. La acriz tiene 16 años, la edad límite que permite desde hace unos años la Academia de Cine para optar a los galardones. Forma parte de la denominada Generación Z, la sucesora de los millennials. Ha entrado justa por la edad, pero sobrada de talento.

Desde el estreno en verano de Verónica, la película por la que está nominada, su nombre comenzó a sonar como posible candidata. Y ahora está en la final junto a Ariana Paz (El autor), Itziar Castro (Pieles) y Bruna Cusí (Verano 1993), que para Sandra es la gran favorita. Hablamos con la actriz solo unas horas antes de acudir a la ceremonia.

¿Cómo aparece Verónica a tu vida?

Yo estaba estudiando en Primera Toma, que es una escuela de teatro que está en Puerta de Toledo. Tenía clase cuando llegó Arancha Vélez, que es la directora de cásting de la película, para ver a los actores de mi grupo. Cuando se acabó la clase, nos hizo una segunda prueba a mí y a un par de chicas más. Y, a partir de ahí, hice otro cásting más con ella, dos con Paco (Plaza) y entré en la peli...

¿Qué recuerdas de esa primera vez que viste al director de la película?

Pues fue en el edificio de la productora, de Apaches, para hacer ya el tercer cásting. Era una separata de la película y, la verdad, me sentí muy cómoda. Él sabe cómo hacer fácil el trabajo.

¿Ser actriz había sido siempre un sueño para ti o llegó con esta película?

Llevó haciendo teatro desde que tenía ocho años. Empezó gustándome porque en mi colegio teníamos teatro como una asignatura obligatoria. Y eso hizo que me apuntara a la escuela donde me seleccionaron para la peli.

¿Habías visto las otras películas de Paco?

Sí, había visto Rec.

Cuando se estrenó no pudo ser, porque tenías seis años.

Claro (risas). Fue hace solo unos años y me gustó mucho. Es que el terror es mi género favorito.

Debutas en el cine con una película muy intensa, de terror, y también muy física. Algunas secuencias son más duras que ir al gimnasio. ¿Cómo se preparan estos momentos?

Paco jugaba mucho con la parte física. Sobre todo en el tramo final de la peli, que es así muy movida, hacía que yo saltara y corriera. Que repirara muy rápido para meterme físicamente en lo que le estaba pasando a mi personaje.

Aunque no tienes experiencia con otros cineastas, ¿qué te parece Paco Plaza como director?

La verdad es que es una persona que te deja mucha libertad, le gusta que propongas cosas y la improvisación. No ensaya demasiado porque le importa más la emoción. Es genial.

A pesar de que tienes 16 años, estás en una película en la que hay actores más pequeños que tú...

En la película soy la hermana mayor, pero en el rodaje también lo fui (risas). Había veces que los niños no le hacían mucho caso a Paco, y él me decía: "Diles que hagan esto" (risas). Sobre todo con el pequeño, con Iván (Antoñito), me hacía mucho caso a mí. Son geniales.

Paco Plaza te dijo que vieras antes de rodar Déjame salir y Cría cuervos. La primera es del año pasado, pero la otra es un clásico del cine español de 1975. ¿La conocías?

No, y me gustó mucho. A Paco le encanta Carlos Saura y me parece que Ana Torrent está maravillosa en la película.

Ella debutó en el cine todavía más joven que tú, con El espíritu de la colmena (1973). ¿Cómo te has llevado con ella?

Es supercercana y muy amable. Las sencuencias que tenemos juntas son de mis favoritas. Es magnífica.

Su primer papel lo hizo con siete años, ¿te dio algún consejo?

La verdad es que no. Me contó un poco cómo fue su experiencia empezando tan pronto.

Tu naciste en 2001, ¿qué te han contado en casa sobre la década de los noventa, que es cuando sucede el caso de Verónica?

Me gustó mucho eso de la película, tenerme que caracterizar de esa forma. Los coches, la casa... me sonaban mucho a las fotos que me había enseñado mi madre.

Y te tocó escuchar muchas veces Héroes del Silencio, que es el grupo que aparece en la banda sonora.

Los conocía un poco, pero a raíz de la peli me he hecho fan.

Ahora vienen los Goya. Decías que te preocupa más pasar el trago de la ceremonia que ganar.

Ganar, todo el mundo quiere ganarlo, está claro. Pero para mí haber hecho una peli es un regalo y estar nominada, mucho más. He visto las pelis del resto de nominadas y está complicado (risas). Han hecho trabajazos. Ahora viene el rato de nervios, de tensión, de qué pasará.

¿Tienes pensado el discurso?

Tengo que hacerlo ya mismo (risas).

Si no ganas tú, ¿quién quieres que se lleve el premio?

No lo sé, pero te voy a decir quién creo que lo va a ganar: Bruna (Cusí), de Verano 1993. Es lo que yo creo (risas).

¿Piensas seguir compaginando estudios, las clase de interpretación y el cine?

Sí, seguiré con mis estudios, estoy en Primero de Bachillerato, pero en cine todavía no tengo ningún proyecto. Si llega, lo intentaré compaginar.

¿Qué director te apetece que te llamara?

O con Bayona o con Pedro Almodóvar. Me parece un genio y he oído que saca de los actores cosas que ni ellos sabían que podían dar.

Y, ¿teatro?

Me gusta, claro. Empecé haciendo teatro y me gustaría.

Ahora vamos a comenzar una sesión de fotos. ¿Te gusta la moda?

Sí, pero no soy una entendida. Visto como me gusta y como estoy cómoda.

Después del éxito de Verónica, ¿sigues manteniendo la misma pandilla?

Sí, es que además yo estoy en el mismo cole desde que tenía tres años. Conozco a mi clase desde hace mucho tiempo. Tengo amigos nuevos y he conocido a mucha gente gracias al cine, pero sigo con la misma gente de siempre.

