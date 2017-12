Los momentos inolvidables de las divas en 2017

El año no pudo empezar más movido en el universo de las divas del pop. La desastrosa actuación de Mariah Carey en Nochevieja en Times Square dio pie a toda una sucesión de noticias que sin excepción se convertían en las más leídas y comentadas. Tommy Mottola, su exmarido, productor musical, y artífice a finales de los ochenta del lanzamiento de la cantante, dio las claves de la hecatombe: “Necesita ayuda. Debe buscar profesionales más experimentados y respetados para guiar su carrera”. Mottola también alabó a Mariah y aseguró que lo que se vio y escuchó en Times Square “le puede pasar a cualquiera”. La reacción de la diva en Twitter fue un escueto “Shit happens” (la mierda pasa), y a continuación mostró sus “ganas de seguir ocupando titulares en 2017”. El año ha terminado mejor que comenzó para ella. Su All I Want for Christmas Is You ha sido una vez más número uno mundial durante las navidades, pese al primer aniversario de la muerte de George Michael, intérprete de otro de los grandes villancicos de la historia del pop, Last Christmas.

ampliar foto Madonna junto a Debi Mazar, Gloria Steinem, y Amy Schumer durante la Marcha de las Mujeres en Washington el pasado 21 de enero. Kevin Mazur WireImage

Febrero fue el mes de la marcha de las mujeres contra Donald Trump, y el recién elegido presidente respondió a los discursos de algunas de las famosas que hablaron en su contra en esa marcha. Lo más comentado, el “honestamente, es asquerosa” que le dedicó a Madonna. La reina del pop se llevó todo el protagonismo cuando proclamó que había pensado “más de una vez en volar por los aires la Casa Blanca con tres jodidas bombas”. Esa afirmación seguía conn un “pero sé que eso no cambiaría nada. No podemos caer en la desesperanza. Debemos amarnos los unos a los otros o morir, y yo elijo el amor”, pero esa puntualización no fue suficiente para el magnate, que sentenció en una entrevista: “Pensé que lo que dijo es una vergüenza para nuestro país”. Madonna ha pasado todo el año en Lisboa, aunque promete regresar con gira incluida en 2018.

Clip oficial del Toma Pepinazo de Leticia Sabater

En España surgió como fenómeno de la moda el diseñador Alejandro Gómez Palomo y su firma Palomo Spain. Presentó su colección con la presencia del mismísimo Pedro Almodóvar. El cordobés tiene solo 25 años y ha llamado la atención del mundo con unas creaciones ejecutadas por las modistas de su pueblo, Posadas, un municipio cordobés de 7.500 habitantes. Unas propuestas de género fluido, o en palabras del propio Palomo en aquel momento, “diseños para chicos que no quieren renunciar a llevar volantes”. El modisto será jurado de un reality sobre diseñadores que se estrena muy pronto en TVE. También en España y con la llegada del buen tiempo se produjo el regreso de Leticia Sabater con su canción Toma Pepinazo. Con motivo de su lanzamiento, ofreció a este periódico una entrevista realmente surrealista, en la que confesó que recibe unas 15 fotos de penes diarias para después contar que estaba respondiendo a las preguntas sentada en el inodoro. “Bueno, ya he terminado. Me encanta y me produce mucho placer. Seguro que esto no te ha pasado con nadie”, contó como si nada. Su mejor frase ese día no obstante estuvo relacionada con la actualidad política, con elecciones generales a la vista: “Me encanta Trump y no soy del PP, aunque prefiero que no gane Podemos”. Seguro que Leticia vuelve a la carga en 2018.

Recordamos a la gran diva del indie rock de los 90, Alanis Morissette, que el pasado septiembre volvió a los escenarios, y con la llegada del Madrid World Pride, saltaba a la fama para el gran público el icono gay Eliad Cohen. El israelí estuvo rodeado de polémica antes de entrar en Supervivientes, ya que en las redes se le acusó de homófobo por decir que quería “normalizar la imagen de los gais porque en televisión suele ser extravagante”. Él lo aclaró en este blog. “¡Cómo puede pensar alguien que soy homófobo en ningún sentido! Nadie se ha puesto en mi lugar, el idioma todavía me juega malas pasadas, no hablo español perfectamente…”. Por último animó a todo el mundo a asistir a las fiestas del orgullo de Madrid, el “favorito del mundo” para el israelí.

La ficción nacional no regaló una nueva estrella en 2017. En una serie en la que salían Macarena García, Belén Cuesta o Lidia San José, la atención y la mirada del espectador las acaparó una diva diferente. Una mujer “icónica por supuesto, antigua, con un puntito rancio pero un rancio entrañable, como jugar a la brisca con tu abuela”, cuenta Brays Efe, el actor que ha dado vida a Paquita Salas, la protagonista de la serie del mismo título escrita y dirigida por los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi, directores de La Llamada). Un formato pensado para web, adquirido por Flooxer y que llamó la atención de Netflix. Paquita, una mujer que se aferra a lo que es, y a su gin tonic de Larios acompañado de torreznos. “Una mujer antigua que ha conquistado a la plataforma de televisión moderna. En 2018 la nueva temporada de Paquita Salas se estrenará en Netflix, de nuevo dirigida por los Javis. “Estamos trabajando mucho para conservar las cosas que han gustado de Paquita Salas. Paquita va a ser muy feliz en Netflix, y Netflix quiere a Paquita tal y como es”, adelantó su protagonista.

ampliar foto Lana del Rey durante un concierto el pasado junio en Los Angeles. Christopher Polk Getty Images

Los últimos meses del año han estado marcados por el escándalo Weinstein y ese #MeToo que ha recordado el acoso al que muchas actrices, cantantes y presentadoras han tenido que padecer. Entre todas las historias que salieron a la luz, destacó la curiosa venganza de Lana del Rey hacia Harvey Weinstein tras ser acosada por él. Se desveló que le dedicó Cola, un tema de su segundo álbum, donde habla de la relación de Lana con hombres maduros e incluyó referencias sexuales claras, como “mi vagina sabe a Pepsi Cola, mis ojos son grandes como pasteles de cereza, tengo un sabor dulce para los hombres mayores, siempre ha sido así por tanto esto no me sorprende”, o un “Harvey’s in the sky with diamonds and he’s making me crazy, all he wants to do is party with his pretty baby” (“Harvey me está volviendo loca, lo único que quiere es estar de fiesta con su nena bonita”). Lana del Rey actuará en Madrid y Barcelona el próximo mes de abril, pero no tocará Cola, ni ahora ni nunca más, según aseguran fuentes de su entorno.