La rápida recuperación de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez presume de figura un mes y medio después de dar a luz a su primera hija, Alana Martina. La novia de Cristiano Ronaldo acompañó el miércoles por la noche al futbolista en la fiesta organizada por él mismo para conmemorar el que ha sido “el mejor año” de su carrera deportiva, y para la ocasión lució una ajustada camiseta negra sin mangas de cuello vuelto y un pantalón verde de talle alto ajustado en el que se aprecia su ya inexistente barriga.

La modelo, de 23 años, se ha recuperado en tiempo récord, algo que no resulta extraño teniendo en cuenta que no fue hasta el último trimestre de su embarazo cuando comenzó a notarse su estado. Georgina Rodríguez se ha declarado en más de una ocasión fan del deporte y la buena alimentación y solo 10 días después de ser madre ya estaba poniéndose en forma en el gimnasio, como ella misma mostró en un vídeo en sus redes sociales y por el que recibió muchas críticas pues los médicos no recomiendan el ejercicio a los pocos días del parto (ya sea natural y muchos menos cesárea).

Gala CR7 2017!👌🏽🎉❤️ Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el Dic 27, 2017 at 1:09 PST

En la fiesta del astro portugués, con el obvio nombre de Gala CR7 2007, que tuvo lugar en Madrid, tampoco faltaron las hermanas y madre del futbolista, Elma, Katia y Dolores Aveiro, que no se han separado de la pareja desde que nació Alana Martina y han disfrutado juntos todas las Navidades, como el futbolista ha mostrado en sus redes sociales.

Y es que este 2017 Ronaldo tiene mucho que celebrar. En el terreno profesional, el delantero del Real Madrid ha ganado su quinto Balón de Oro, el premio The Best y ha sido nombrado como el Mejor Jugador de la UEFA. Además, se ha hecho con cinco títulos con el equipo blanco: la Champions, la Liga, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa y la de España. Un triunfo que también disfruta en el ámbito personal, pues el luso ha sido padre por partida triple. A su hijo mayor Cristiano Jr, de 7 años, hay que añadir los mellizos Eva y Mateo, nacidos en junio por gestación subrogada y la pequeña Alana Martina, la hija que tiene en común con Rodríguez desde que dio a luz el pasado 12 de noviembre.

Un año de éxitos cuyo broche final podrá ser su boda con la modelo pues, según la prensa lusa, la pareja ya ha puesto fecha para su boda y Rodríguez luce desde hace meses un anillo de compromiso. Ambos iniciaron su noviazgo a finales de 2016 y, después de una escapada a Eurodisney en París, la modelo ya se sentaba en el palco del Santiago Bernabéu. Poco a poco se dejaron ver cada vez más a menudo por las calles de Madrid, hasta que en enero llegó la confirmación oficial de su relación en la alfombra roja de la entrega de premios FIFA. En junio, Cristiano se declaraba por primera vez “enamorado”.