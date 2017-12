Javier Marías: “Con 17 años cantaba a Dylan con guitarra en las terrazas de París”

Canción: The Bard of Armagh/ The Streets of Laredo

Álbum: Long journey home: The Irish in America (Various artists, 1998)

Artista: Vince Gill

"La versión americana (Laredo) ha aparecido en cien westerns y siempre es emocionante. Gill tiene la gracia de incluir su precedente irlandés (Armagh)".