One Plus 5T, un gran salto en pocos meses

En apenas cinco meses, One Plus, el fabricante chino que solo vende a través de Internet, ha renovado su teléfono estrella. Mantiene su promesa, dar las mejores características posibles a un precio muy ajustado.

Con los móviles estrella rozando la barrera de los 1.000 euros, o en casos como el iPhone X rebasándola, la apuesta de One Plus es todavía más atractiva. El One Plus 5T, sucesor del 5, se queda casi en la mitad del precio si se compra en la página web oficial del fabricante y dependiendo de la región. Kyle Kiang, director mundial de márketing de la firma, en un encuentro en San Francisco, mostró las características del sucesor de su modelo más aclamado.

Por primera vez en One Plus han hecho una presentación física. Fue el pasado mes de noviembre en Nueva York. Esto no significa que vayan a cambiar de estrategia. Yang lo considera un acercamiento a los fieles, pero no un cambio de modelo: “Nos gusta tener cerca a los seguidores, a los que apuestan por nosotros. Queremos que lo toquen y lo prueben, pero seguimos siendo una compañía, por encima de todo, en Internet”.

A pesar del cambio en el tamaño de la pantalla, se mantiene la misma capacidad de batería. Sale, inicialmente, solo en color negro. “Es el que tiene maś aceptación”, sostiene el directivo. Pero no descartan ediciones especiales con artistas y diseñadores como han hecho ya con el 3 y el 5.

Análisis y valoración

Tras varios días poniéndolo a prueba, nos ha impactado especialmente la velocidad con la que se desbloquea al detectar el rostro, superior a la del iPhone X. Ya no hay sensor de huellas en el frontal, es el gran sacrificado con el nuevo tamaño de pantalla, que ocupa todo el frontal. Pasa a ser de seis pulgadas.

Ficha técnica Pantalla: AMOLED 6,01 pulgadas con cristal de cubertura Corning Gorilla Glass5, 2.560 x 1.080 píxeles de resolución (401 ppp) Procesador: Qualcomm Snapdragon 835 de 8 núcleos (8 x 2,45 GHz). GPU Adreno 530 Memoria RAM: 6 o 8 GB Almacenamiento: 64 o 128 GBGB Cámaras traseras: Una de 16 megapíxeles con apertura f/1.7 y otra de 20 megapíxeles con apertura f/1.7. Grabación de vídeo 4K a 30fps. Cámara frontal: 16 megapíxeles, apertura f/2.0. Grabación de vídeo 1080p a 30fps. Batería: 3.300 mAh no extraíble con carga rápida Sistema operativo: Android 7.1.1 Nougat con Oxygen OS Tamaño: 156,1 x 75 x 7,3 milímetros Peso: 162 gramos Conectividad: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz, MiMO 2x2, Bluetooth 5, LTE Cat.12 Otros: Lector de huellas dactilares, doble SIM, USB tipo-C, reconocimiento facial

La seña de identidad de la marca desde el primer modelo es la cámara. Además de tener mejor lente, han añadido estabilización de vídeo. Mantienen la doble trasera, con mayor apertura para calibrar en interiores y situaciones de baja luz con acierto. Sorprende el modo retrato, ahora con menos ruido y detalle más realista.

Sigue siendo resistente a polvo y agua, aunque no sumergible, pero sí resiste un día de playa. Uno de los sacrificios ha sido la carga inalámbrica, ya común en la gama alta. A cambio tienen su sistema de carga Dash, un cargador propietario que llena el 80% de la batería en menos de 20 minutos.

Otro punto a su favor es el software, basado en Android, con la promesa de tener pronto lista la versión Oreo, la última del buscador. “Intentamos que sea muy limpio. Solo añadimos lo que pensamos que puede ser útil para el consumidor”, aclara. Como tal se entiende el modo de lectura, muy cómodo para libros descargados o el de juegos, que minimiza la cantidad de notificaciones. Una solución ingeniosa, que ya utiliza Samsung con una propuesta similar: las Parallel Apps, que cuenta con dos perfiles para las aplicaciones, personal y de trabajo.

Parte de la estrategia de esta firma con gran número de seguidores en redes sociales es hacer tiradas cortas, negociando con los proveedores ajustando mucho el precio de los componentes, para pensar en un modelo nuevo, que sea competitivo económicamente. La otra clave para mantener el precio bajo es el ahorro significativo en distribución. El marketing que realizan es, en su mayoría, digital, sin distribución a tiendas, sino directamente al comprador y sin llevarlo a tiendas.

La competencia Xiaomi Mi Mix 2. De aspecto imponente, tanto por tamaño como por diseño, la marca china apuesta por un móvil en el que todo el frontal está ocupado por su pantalla. Samsung Galaxy S8. Manteniendo la esencia del S7 Edge, este modelo combina las características de una tableta y un smartphone. Huawei Mate 10. Un móvil con un diseño cuidad y grandes funcionalidades a un precio muy competitivo.

El One Plus 5T es, quizá, el mejor modelo en relación calidad-precio. Sería una gran elección para los que tengan el 3 o 3T y quieran seguir fieles a la marca, pero no lo es tanto para los que en verano compraron el 5 y ahora tendrían que hacer un desembolso significativo.

Yang acepta que quizá hagan alguna versión de la mano de un artista. “Nos divierte”, reconoce. Pero no quiere entrar a comentar los rumores sobre la llegada a otra categoría de productos: “No descartamos nada en el futuro. La realidad es que ahora mismo estamos centrados en hacer algo popular, para todos, y muy cuidado, bien hecho”.

Lo mejor: Componentes de primer nivel a precio muy ajustado. Android casi tan limpio con las versión de los Pixel. Lo peor: No tiene carga inlámbrica. Conclusión: Por la mitad de precio de los top de la temporada ofrece características sobresalientes. El cargador Dash está por encima de cualquier competidor.

COMPRA ONLINE



Oneplus 5T 6GB+64GB, Snapdragon™835 Octa Core - 4G - Camara Dual - 20+16MP en color negro. Desde 629€ en Amazon

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.