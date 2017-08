Los mejores ‘phablets’ de gama alta

La reciente y flamante presentación del Samsung Galaxy Note 8 en Nueva York, como si de una estrella de rock se tratara, prueba el tirón que tiene para los usuarios estos móviles grandes —se estima que está entre las 5,5 y las 7 pulgadas— y de altas prestaciones.

Los phablet, término medio entre los smartphones y las tabletas, comenzaron casi como una anécdota para frikis de videojuegos y obsesos de YouTube, pero poco a poco se han ido haciendo un hueco importante en el mercado. El consumo masivo de vídeos y juegos y el gusto por las está popularizando cada vez esta categoría de móviles grandes. Las consultoras ITRseller e IDC han pronosticado que aproximadamente uno de cada tres móviles que se vendan en los próximos cuatro años pertenecerán a esta categoría, que será la de más rápido crecimiento, con un 10% anual.

Las grandes marcas se han dado cuenta de este filón, y han incluido en sus gamas medias y premium modelos de pantalla grande, aumentando no solo el cristal sino también las prestaciones y la batería. Y es que varios estudios señalan que los tiempos de uso se multiplican cuando los usuarios pasan a la pantalla grande del phablet: usan un 34% más sus apps y el porcentaje sobrepasa el 50% cuando se trata de videojuegos o de aplicaciones musicales.

Así hemos seleccionado y probado los 4 phablets

Para realizar esta selección hemos optado por los phablets de alta gama y, por tanto, de alto precio (entre los 385 y los 765 euros). Sin embargo, hemos aprovechado que todos los grandes fabricantes van a renovar este otoño sus catálogos de este tipo de móviles (Samsung Galaxy Note 8, Huawei Mate 10 e iPhone 8+), para analizar los modelos actuales que, con la más que posible excepción de Apple, se beneficiarán de bajadas de precios ante la salida al mercado de los nuevos modelos.

Se trata del Huawei Mate 9 (valoración media de 8,25), el iPhone 7 plus (8,5), el Samsung S8+ (7,75) y el Sony XA1 Ultra (6,75). Como casi todos llevan meses en el mercado, hemos podido probarlos a fondo, con la excepción del terminal de Sony, de más reciente aparición, que solo hemos podido testear durante una semana.

Elegimos el Huawei Mate 9 como nuestro favorito. A pesar de que no tiene la nota media más alta —queda por debajo del iPhone 7 plus en puntuación—, es un terminal de muy altas prestaciones que destaca por su cámara dual, rendimiento y por tener una batería potente y de carga muy rápida . Si buscas un buen precio, el Sony Xperia XA1 es la opción más económica de toda nuestra selección.

Huawei Mate 9: el que ofrece las mejores prestaciones

Huawei ya no es un aspirante a hacer buenos smartphones. Es una marca que compite de tú a tú con Apple y Samsung. Al fabricante chino le faltaba dar el salto de prestigio con su alta gama. Y lo consiguió gracias a sus modelos P9 y P10. El Huawei Mate 9 es el hermano mayor del P9, elevando su pantalla hasta las 5,9 pulgadas. De él hereda su doble cámara trasera firmada conjuntamente con Leica, pionera en el sector, con sensores de 20 y de 12 megapíxeles, que se completa con una cámara de 8 megapíxeles. Y graba vídeo en 4K.

Pantalla: 5.9 pulgadas, resolución FHD Display de 1920 x 1080 (373ppp) Procesador: Huawei Kirin 960. RAM: 4 GB. Almacenamiento: 64-256 GB. Cámara: 20 megapíxeles (MP) Sensor monocroma y 12 MP RGB / Frontal 8MP. Más detalles: Sistema Operativo Android 7.0, 190 gramos de peso y 4000 miliamperios de capacidad de la batería.

Y si te vas a pasar el día visionando YouTube, te hace falta una batería potente que se cargue rápidamente. La del Mate 9 permite visionar 20 horas de vídeo, realizar 20 horas de navegación 4G, así como 30 horas de llamadas 3G y 105 horas de música ininterrumpida. El sistema de carga rápida mejorada es un 400% más veloz que la del iPhone 7, con carga completa en 20 minutos.

El Mate 9 mueve rápido las aplicaciones gracias al procesador HiSilicon Kirin 960 de ocho núcleos, con 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento interno ampliable hasta 256 GB. Bajo Android 7.0 Nougat, la capa de personalización de Huawei permite acceder a más del 50% de las funciones del terminal con solo dos toques, y al 90% de ellas con solo tres toques.

Lo mejor: Su equipamiento de cámara dual y su rendimiento con alto consumo audiovisual. Lo peor: Es difícil de manejar con una sola mano. Conclusión: Es un terminal de muy alta gama y muy altas prestaciones pero más asequible que sus homólogos de Samsung o Apple.

Compra desde 526€ en Amazon

Sony Xperia XA1 Ultra: la opción más económica

La gama X de Sony sigue injustamente sin ser tan valorada como su anterior gama Z. El fabricante japonés renovó recientemente su catálogo X con su Xperia XA1 Ultra, sin grandes cambios de diseño pero con avances muy apreciados por el usuario. Entre ellos, dos altavoces frontales que mejoran la calidad y el volumen del sonido, una cámara principal trasera de 23 megapixeles con autoenfoque hibrido y otra delantera para selfies de 16 MP con flash.

El diseño con bordes ultrafinos permiten manejar el teléfono con una sola mano, a lo que también ayuda una función de visualización en miniatura. La pantalla de 6 pulgadas Full HD permiten consumo fiable de vídeos. El punto débil es la batería de 2.700 miliamperios de capacidad, muy por debajo de la de sus competidores.

Con un precio notablemente menor que el resto de phablet de alta gama, es ideal para aquellos que quieren ver vídeos y escuchar música y hacer buenas fotos, y nos les importa mucho un rendimiento ultrarrápido de las aplicaciones.

Lo mejor: Su fácil manejo, los selfies con cualquier luz y el sonido. Lo peor: La ausencia de extras como lector de huellas o un mejor procesador. Conclusión: Por ese precio y siempre que no se le exijan ultraprestaciones, es una opción barata de tener un gran móvil.

Compra desde 385€ en Amazon

iPhone 7 Plus

Aparentemente es más de lo mismo. Diseño similar y el sistema operativo que marca la diferencia, iOS. Apple tiene un punto diferencial que explota, hacen el hardware y el software y se entienden a la perfección. Es un universo cerrado del que es difícil salir.

Aun así, en esta nueva versión gigante de su móvil se notan algunos valores diferenciales. Por primera vez la cámara es doble. Los resultados impactan en el modo retrato. Las imágenes tienen mejor contraste y detalle. El estabilizador de vídeo sigue marcando la diferencia con respecto a la competencia.

Uno de los puntos más extraños es que el botón central, el único que tiene, ya no es mecánico. Se tarda un par de semanas en acostumbrarse a ello. Y sí, la ausencia de clavija para auriculares es una pérdida notable. Aun así, imbatible en batería, imagen y solidez. No falla y su gran pantalla invita a pasar horas y horas viendo vídeos o leyendo libros. Se puede vivir sin tableta con este móvil.

Compra desde 729€ en Amazon

Samsung S8 +

El Samsung S8+ es el móvil grande perfecto si no fuera por su elevado coste. A la espera de que se comercialice el Note 8, al que presta la mayor parte de sus características, no tiene nada que envidiar a los phablet de sus competidores, y estaría en el top de no ser porque Huawei, con prestaciones similares (a mí me gustan más las fotos del terminal chino que las que hace el surcoreano) es bastante más asequible.

El Galaxy S8+ lleva al extremo el concepto de pantalla infinitiva, con una cristal curvo de 6,2 pulgadas, eliminando prácticamente los bordes y los marcos, convirtiendo en virtual el botón de inicio, con un elegante acceso a las apps y a los contactos desde su borde.

Incorpora el reconocimiento del rostro como método de desbloqueo que se une al resto de modos como la introducción del código, el dibujo del patrón, el escáner del iris y la huella dactilar. También por primera vez Samsung estrena en este terminal su soporte DeX, que convierte al móvil en un PC a través del soporte DeX, y el asistente virtual Bixby, aunque este último tiene mucho que mejorar.

Las buenas fotos están aseguradas gracias a su cámara trasera de 12 MP, con menos píxeles que la de los modelos de Huawei o de Sony pero con enfoque automático de láser para capturar situaciones a gran velocidad. Mientras que la cámara de los selfies de 8 MP incluye autofoco.

El punto negativo es el precio, demasiado caro y emulando al iPhone 7 plus.

Compra desde 765€ en Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a fecha del 25 de agosto de 2017.