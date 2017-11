Miquel Iceta: “En esta campaña mis asesores no me dejan bailar”

Protagonizó un arranque de campaña supersónico en 2015, bailando al ritmo del Don’t Stop Me Now, de Queen. El vídeo lo lanzó al estrellato y, según él, logró algo poco habitual: que se viera que, tras el político, también hay una persona. Miquel Iceta, de 57 años, tiene alma ochentera, afrancesada y el aspecto de un barcelonés corriente. Afiliado al socialismo desde los 17, se ha curtido a las órdenes de Serra, Borrell y Maragall. Ahora regresa como candidato del PSC a presidir la Generalitat. Aunque de cara al 21-D sus asesores son prudentes: “Esta vez no me dejan bailar. Ni gritar. Y me obligan a llevar corbata cada día”, se queja. “Pero alguna transgresión habrá que meter. Si no no hay quien lo aguante”.

Canción: Don’t Stop Me Now Álbum: Jazz (1978) Artista: Queen “De forma casual se convirtió en el himno de mi campaña en 2015. Simboliza mi forma de ser: los políticos no solo hablan, sino que son personas y también bailan”. Canción: Mediterráneo Álbum: Mediterráneo (1971) Artista: Joan Manuel Serrat “Quizá sea la canción que necesita ahora Cataluña. Por lo que tiene de mestiza, de puente, de canto a unas raíces universales y cosmopolitas. Mi himno favorito”. Canción: September Álbum:Earth, Wind & Fire (1971) Artista: Earth, Wind & Fire “Muy discotequera. Es la música que llevo en el móvil. Me recuerda a la época en que iba a bailar. Los fui a ver en directo, salían al escenario con trajes luminosos”. Canción: Como una ola Álbum:Como una ola (1981) Artista: Rocío Jurado “Solo una mujer con su chorro de voz podía cantar así a la pasión que se desborda. Uno de esos temas que me pongo en casa cuando quiero subir el espíritu”. Canción: The Dance Alone Álbum: …Nothing Like The Sun (1987) Artista: Sting “Un homenaje a las viudas de los desaparecidos chilenos. Fui como observador al plebiscito que Pinochet pensaba ganar, pero perdió, poniendo fin a la dictadura”. Canción: Caterina de Lió Álbum:Terregada (2003) Artista: Lídia Pujol “Actuó en una fiesta del 11 de septiembre (Diada) cuando gobernaba Maragall. Y me conmovió: narra una agresión machista con una música vibrante”. Canción: Le Métèque Álbum:Le Métèque (1969) Artista: Geroges Moustaki “Estaba el disco en casa de mis abuelos, eran muy afrancesados. Cuando cruzábamos a Francia, mi abuela decía que se respiraba mejor. Yo entonces no entendía”. Canción: When The Heartache Is Over Álbum: Twenty Four Seven (1999) Artista: Tina Turner “Me recuerda a un episodio personal de ruptura. Y me gusta por su fuerza, porque es reivindicativa: ‘No te voy a echar de menos’. Me encanta Tina Turner”. Canción: Avalon Álbum: Roxy Music (1982) Artista: Roxy Music “Es el recuerdo de un amor: me traslada a una noche en que conocí, mientras sonaba este disco, a un amigo que me marcó durante mucho tiempo”. Canción: Nothing’s gonna stop us now Álbum:No Protection (1987) Artista: Starship “En las primeras elecciones que ganó Schroeder en Alemania, fui a seguir su campaña, para aprender. Me hizo gracia que tomaran esta canción como himno”.

Escucha en Spotify las 10 canciones de Miquel Iceta