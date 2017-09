Estos son los mejores vinos baratos de supermercado

2. Blancos

Estos han obtenido cuatro ojos de lince: Viñas Altas (Privilegio del Condado), 1,94€. D.O. Condado de Huelva. Afrutado. “Elaborado con la variedad Zulema, una de las uvas más antiguas de Andalucía”. En El Corte Inglés e Hipercor. Arteso (Ontañón), 3,00€. D.O.Ca. Rioja. Afrutado. “De la variedad viura (macabeo riojana) de Aldeanueva del Ebro. Tiene un perfume afrutado y herbáceo a matafalúa”. En Mercadona. Blanc Pescador (Cadelamsa), 3,69€. Sin D.O. (de Girona). Afrutado (con aguja). “De burbuja pequeña y fina”. El Coto (El Coto), 3,50€. D.O. Ca. Rioja. Afrutado. “Posiblemente se trate de la variedad de uva (viura) más antigua de esta región. Perfume a frutas blancas y flores como la rosa blanca”. Clot d’Encís (Sant Josep Vins), 3,95€. D.O. Terra Alta. Afrutado (joven). “Intenso aroma a frutas blancas y avellanas”. En Bonpreu y Esclat. Satinela Blanco Semidulce (Marqués de Cáceres), 4,80€. D.O.Ca. Rioja. Dulce. “Elaborado con uvas tardías de las viníferas macabeo y malvasía, que es el mejor de España en su tipo”. En Carrefour, El Corte Inglés y Eroski. Viña Galtea Blanco Semiseco (Serrano), 4,34€. D.O. Cartagena. Ducle y afrutado, un semiseco natural con aroma a uva madura y a flores como el jazmín, aunque también sabe a cítricos (limón y pomelo). En El Corte Inglés (de Cartagena). Marqués de Cáceres, verdejo (Marqués de Cáceres), 4,95€. D.O. Rueda. Afrutado. “Tiene 12 grados. Sabor a cítricos (limón y pomelo). “Enriquecido con su lento fermentar, con su potenciación de las características dela fruta, con sus azúcares, ácidos y levaduras”.Baltasar (San Alejandro Coop), 4,99€. D.O. Calatayud. Afrutado. “De 13 grados. Hecho con viura (macabeo) y garnacha blanca; Lo floral y lo afrutado se intercalan como eslabones de una misma cadena”. Castilo de Argum, sauvignon blanc (El Castillo), 4,95€. Vino de la Tierra de Castilla. Afrutado. “Orgánico y ecológico. En la boca: cálido, ahumado, herbáceo (tomillo y heno), salino y seco”. En El Corte Inglés. Cesilia Blanc (Casa Cesilia), 5,90€. D.O. Alicante. “Afrutado, fresco y algo ácido”. En Carrefour y Carrefour Express. Marqués de Riscal, verdejo (Marqués de Riscal), 6,95€. D.O. Rueda. “Uno de los blancos más vendidos en España y Reino Unido. De aroma herbáceo y perfume de Heno de Pravia”.