Nunca es buen momento y cualquier excusa es buena para no hablar de corrupción. Cuánta pereza. Si hace 20 años no tocaba porque entonces se trataba de ocultar lo que ocurría, y lo que ocurría era una simple “contabilidad extracontable” sin importancia, como lo llamó Bárcenas, ¿por qué va a tocar ahora, 20 años después, aunque sume miles de folios en los tribunales como el mayor escándalo de esta era, “con la que está cayendo en España”? Es que no estamos a lo que estamos, hombre.

Estas comillas son de Fernando Martínez-Maillo (PP), que alega que “vamos a parecer extraterrestres” si el Congreso protagoniza una comparecencia de Rajoy para responder por la corrupción. Extraterrestres sin duda parecemos hace tiempo, pero más bien por no abordarlo, no por hacerlo. Por arrastrarlo de tribunal en tribunal sin la colaboración del PP, ni explicaciones, ni dimisiones a tiempo, con destrucciones de ordenadores y silbidos mientras miran a otro lado. ¿O acaso propone Maillo que el imán Es Satti y sus secuaces cambien de forma póstuma la agenda judicial y parlamentaria del país?

Pero cualquier nueva excusa es bienvenida para mirar hacia otro lado, por si se va gastando la anterior. A ratos es el voto en las urnas, que ha reconfirmado al PP en La Moncloa en repetidas victorias aunque suelen olvidar mencionar los tres millones de votos perdidos.

A veces es la economía, que el Gobierno sigue intentando colocar en un escaparate en el que se cuelan sin embargo la precariedad y Cataluña. Y es que: ¿a quién le interesa Gürtel cuando las exportaciones suben y la economía se dispara aunque la desigualdad impere con un ritmo intolerable? Qué cosas tienen.

A veces es Venezuela, como en uno de los últimos plenos en el Congreso, cuando Mariano Rajoy respondió a un Pablo Iglesias que le preguntaba cuánto ha costado la corrupción a los españoles: “Se agarran al mantra de la corrupción como clavo ardiendo para pescar algún provecho político. Yo prefiero combatirla y también otro tipo de corrupción, y es la de quienes se han negado a denunciar la violación de derechos humanos en países amigos. Esa es la corrupción de los valores democráticos, la que ustedes practican, porque a ustedes les han pagado y no son libres, señor Iglesias”.

¿Acaso los temas son excluyentes? ¿Acaso los periódicos o los ciudadanos no los abordamos todos a la vez porque todos nos importan? No insulten nuestra inteligencia. Que el PNV se haya alineado con quienes exigen la comparecencia de Rajoy honra a este partido, que ha aprobado los Presupuestos sin convertirse en rehén del Gobierno, un deporte que Ciudadanos practica demasiadas pocas veces.

Si lo que quiere el Partido Popular es ganar por agotamiento del contrario, como a todas luces parece, la buena noticia es que la mayoría absoluta no es suya. Y a la espera de la crónica de un corresponsal extraterrestre, que a saber, nos seguiremos aferrando a una prensa, por ejemplo esta, a la que no nos valen las excusas.

