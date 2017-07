El asiento más seguro del avión y otros trucos para viajar como un verdadero profesional

6. Crear buen ambiente

Todo indica que los asientos traseros son lugares más tranquilos que los delanteros, donde suelen acomodarse los padres con bebés y niños pequeños y trasiegan los asistentes de vuelo con los carritos de las bebidas. No vaya con demasiada carga a su butaca, todo el espacio que ocupe bajo el asiento redundará en unos valiosos centímetros menos para sus piernas. Lleve tapones para los oídos o esos auriculares con cancelación activa del ruido . Puede echar mano también de un antifaz si es muy sensible a la luz. Si dormita, mantenga su cinturón abrochado. Si no, en caso de turbulencia, la azafata (o azafato) le despertará para recordarle que lo haga. Por último, vaya con tiento con su sociabilidad: no se vea obligado a mantener una charla con su vecino de asiento. recuerde que tiene entre manos una misión —pasar un vuelo relajado y placentero— y eso es lo más importante.