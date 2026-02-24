Los jóvenes apenas compraron una de cada 10 viviendas que se vendieron en 2025

Las tensiones en el mercado de la vivienda siguieron intensificándose en 2025. Y esa presión se manifestó en los precios de los pisos, que rebasaron por primera vez los niveles de 2007, el año en el que la burbuja inmobiliaria llegó a su pico. Según el Consejo General del Notariado, el valor de la vivienda plurifamiliar –lo que excluye las casas unifamiliares, pero permite mejores comparaciones— escaló el año pasado un 10%, llegando a una media de 2.194 euros el metro cuadrado. Pero el mercado de hoy y de hace casi dos décadas poco tiene que ver: la construcción se ha despeñado, la proporción de compradores extranjeros se ha más que duplicado y los jóvenes se han visto excluidos del mercado. Según los datos de los notarios, solo el 9,6% de quienes adquirieron una vivienda tenían entre 18 y 30 años, frente al 22% de 2007.

Los notarios, que han presentado este martes en Barcelona su nuevo portal estadístico, han esbozado su radiografía del mercado inmobiliario en 2025. El precio de la vivienda siguió su escalada, llegando a superar los valores de 2007 en términos nominales (es decir, sin descontar la inflación). El director general del Centro Tecnológico del Notariado, Albert Martínez Lacambra, ha considerado que las costuras del mercado se rompen por el lado de la oferta. “Sigue habiendo un problema de falta de construcción de vivienda, pero el problema grave lo tendremos en los próximos años, en especial si no somos capaces de ordenar el transporte público, tramitar licencias o la alta velocidad. Es evidente que es una olla a presión”, ha afirmado Martínez Lacambra. Según los notarios, entre 2022 y 2024 se constituyeron 720.000 hogares, mientras que se acabaron 274.000 viviendas. Eso arroja un déficit de 446.000 viviendas.

Uno de los colectivos más perjudicados por las actuales condiciones del mercado son los jóvenes. “En 2007, uno de cada cuatro pisos lo compraba un joven y ahora solo lo hace uno de cada diez”, ha afirmado Martínez Lacambra, quien ha señalado la falta de ahorro como uno de los principales obstáculos para acceder a la vivienda en propiedad. “Es cierto que la población ha envejecido, pero esa proporción está por debajo que su peso total en la población, del 13,6%. No encuentran alquiler, no pueden comprar, no les financian el 100% de la hipoteca y tienen que abonar el 10% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales”, ha añadido.

También los compradores extranjeros han aumentado del 7,5% a casi el 20% entre 2007 y 2025, aunque Martínez Lacambra ha advertido que eso también se debe al aumento migratorio, que está protagonizando buena parte de la creación de nuevos hogares. De hecho, el 12,5% de quienes adquirieron viviendas el año pasado eran extranjeros residentes, mientras que el 7,2% eran no residentes. Martínez Lacambra ha pedido prudencia a la hora de adoptar medidas para frenar las compras de foráneos. “Vayamos con cuidado, porque en algunos sitios acabaremos haciendo algún destrozo no menor”, ha asegurado en un acto que ha empezado con la irrupción de un grupo de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que exigían a Junts que el próximo jueves apoyen la moratoria antidesahucios que se votará en el Congreso.