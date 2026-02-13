Las tres casas de la semana: refugio artístico en el paisaje rondeño por 2,4 millones

La Mandaluz, en un enclave protegido

La casa fue diseñada en 2007 por el arquitecto iraní Kourosh Mohsenipour para una pareja de coleccionistas de arte. Así fue concebida La Mandaluz, en un enclave protegido y no urbanizable a un kilómetro del centro histórico de Ronda. Las vistas abiertas al Parque Natural de la Sierra de Grazalema envuelven esta vivienda, que se distribuye en dos plantas.

En la de entrada, un ventanal de siete metros de altura enmarca la sierra. Alberga dos dormitorios con baño y la suite principal, con chimenea, vestidor y baño. El corazón de la casa se articula en torno a un salón de invierno de doble altura con chimenea, coronado por un fresco tridimensional del artista portugués Pedro Calapez y una lámpara escultórica de diseño francés. En esta planta se disponen la cocina con office y comedor —conectada con el salón exterior de verano—, biblioteca, aseo, otra suite y un hammam.

Destacan las cerámicas artesanales realizadas por artistas, azulejos pintados a mano en los baños, y barandillas y balcones escultóricos de herrería artesanal. En el exterior, un patio conduce a una piscina, y en la parte alta del jardín, una yurta mongola alberga una biblioteca y un espacio de lectura, indican en The Singular Space.

Situación: Ronda (Málaga)

Superficie: parcela de 1,2 hectáreas y 580 metros construidos

Estado: bueno

Precio: 2,4 millones de euros

Teléfono: 913 88 97 74

Disfrute al oeste de Marbella

Las vistas al golf y el mar Mediterráneo son una constante en esta villa, que ha sido completamente reformada y que cuenta con cinco dormitorios. La zona interior se integra de forma natural con el exterior, favoreciendo la entrada de luz y la sensación de amplitud en todas las estancias. En el exterior, la propiedad dispone de una piscina climatizada y áreas de descanso. El solárium ubicado en la planta superior incluye una pérgola, cocina con barbacoa y minigolf. Se ubica en Nueva Andalucía, en el valle que se encuentra al oeste de Marbella, al pie de Sierra Blanca, indican en Spain Sotheby´s International Realty.

Situación: Marbella (Málaga)

Superficie: parcela de 965 metros cuadrados y 661 construidos

Estado: bueno

Precio: 4,3 millones de euros

Teléfono: 951 12 70 31

Apartamento en el Eixample

Este apartamento ocupa el piso quinto de un edificio histórico de 1936 ubicado en el Eixample, en pleno corazón de Barcelona. Sus más de 400 metros de superficie habitable articulan la vida personal y profesional gracias a una zona de trabajo con acceso independiente. La suite principal se concibe como un refugio y dispone de un vestidor y de un área de bienestar. Actualmente dispone de dos dormitorios y dos baños en uso, aunque su espacio y distribución permite habilitar hasta cuatro habitaciones. Destacan los amplios ventanales de suelo a techo que luce el salón, indican en la agencia Engel & Völkers.