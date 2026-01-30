Las tres casas de la semana: castillo y palacio en Burgos por 5 millones de euros

‘Negocios’ selecciona tres viviendas singulares, entre ellas una villa en el norte de Tenerife y un unifamiliar en una parroquia de Oviedo

En la comarca de Las Merindades

El palacio de los Alvarado fue lugar de descanso de figuras históricas como el emperador Carlos V y el rey Fernando VII. Situado en la comarca burgalesa de Las Merindades y catalogado como Bien de Interés Cultural, el conjunto arquitectónico cuenta con una torre del siglo XVI, un palacio del siglo XVIII, capilla privada —que conserva un documento original emitido por el papa Julio III que otorga permiso para la celebración de misas—, patios interiores y extensas zonas ajardinadas.

La torre es un ejemplo de arquitectura renacentista castellana. Tuvo un origen defensivo en el siglo XII y fue transformada en residencia en el siglo XVI por el marqués de Alvarado y su esposa, María de Velasco, miembros de un noble linaje. Se distribuye en cuatro plantas con una superficie de 414 metros cuadrados.

El palacio, adosado a la torre y construido en 1784, suma 1.254 metros cuadrados y tres plantas. La propiedad, objeto de rehabilitación en 2007, consta de 11 suites de estilo rústico y un apartamento independiente con tres dormitorios, dos baños y salón-comedor con cocina. Forma parte del catálogo de Castillos de España, lo que garantiza su conservación. Hoy funciona como hotel, indican en Spain Sotheby’s International Realty.

Situación: El Ribero (Burgos)

Superficie: parcela de 1.163 metros cuadrados y 1.669 construidos

Estado: bueno

Precio: 4,9 millones de euros

Teléfono: 919 04 19 29

Con vistas al Teide

Las vistas al Teide son solo uno de los atractivos de esta villa situada en municipio de Santa Úrsula, al norte de la isla canaria de Tenerife, que fue edificada en el año 2000 con muros de hormigón armado de metro y medio de grosor, que garantizan seguridad y confort térmico. La propiedad, parcialmente reformada en 2023, se distribuye en dos alturas y acoge seis dormitorios y diferentes zonas de estar, tanto para los residentes como para los invitados. Dispone de gimnasio y garaje para seis coches. El exterior, con piscina y palmeras, es un refugio de tranquilidad y naturaleza, indican en Engel & Völkers.

Situación: Santa Úrsula (Tenerife)

Superficie: parcela de 965 metros cuadrados y 635 construidos

Estado: bueno

Precio: 2,4 millones de euros

Teléfono: 922 57 52 80

Paisaje asturiano

Santa María de Piedramuelle es la parroquia asturiana del municipio de Oviedo que acoge este unifamiliar, con ocho dormitorios, jardín y piscina. En la planta principal hay salón-comedor con chimenea, cocina, tres dormitorios y el mismo número de baños, mientras que en el siguiente nivel se hallan la sala de estar, cinco habitaciones más y otros dos baños. Por último, el sótano alberga un gran salón con barra de bar y barbacoa, y un garaje para varios vehículos. El jardín cuenta con una edificación de 65 metros cuadrados, con sala de estar, cocina, baño y porche, indican en Veri Corral.