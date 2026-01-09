Las tres casas de la semana: tecnología y diseño en la Costa Brava por 8,8 millones de euros
‘Negocios’ selecciona tres viviendas singulares, entre ellas un chalé con vistas a la sierra madrileña y una casa señorial gaditana
En la urbanización Mas Nou
Sistema de domótica de última generación, hilo musical en toda la casa, iluminación programada y ascensor que conecta las plantas. Además de acabados de firmas internacionales y una cuidada selección de materiales. Así se vende esta villa de lujo en la Costa Brava, con vistas al mar Mediterráneo y a un campo de golf. La casa pertenece a la urbanización Mas Nou, en Platja d’Aro, en la comarca del Baix Empordà. Grandes ventanales dan forma a esta propiedad de seis dormitorios, spa, sauna, baño turco, gimnasio equipado con sala de juegos, arquitectura contemporánea y un diseño pensado para aprovechar al máximo la luz natural durante todo el día.
En la planta principal se encuentran los dormitorios con sus respectivos baños y el nivel inferior alberga el salón presidido por una chimenea que se abre, a través de los ventanales, a una terraza con piscina infinita de 90 metros cuadrados y solarium. La cocina está equipada. La vivienda, que se asienta sobre una parcela de 2.541 metros cuadrados, ofrece privacidad y se halla a unos pocos minutos de las playas y calas de la zona, indican en Dils Lucas Fox.
- Situación: Platja d’Aro (Girona)
- Superficie: parcela de 2.541 metros cuadrados y 850 construidos
- Estado: bueno
- Precio: 8,8 millones de euros
- Teléfono: 872 02 50 08
Cuatro plantas y vistas a la sierra
El exterior de esta casa, ubicada en la urbanización de Ciudalcampo, al norte de Madrid, está diseñado como un pequeño oasis en el que los protagonistas son la piscina, el solárium, la sauna y el chill-out.
El interior de la casa, edificada en 2018, se distribuye en cuatro plantas. La principal alberga salón-comedor con grandes ventanales que enmarcan las vistas a la sierra, cocina equipada y salida a un porche. En la planta superior se encuentran tres dormitorios y el principal dispone de acceso a una terraza. La última tiene solárium y en la inferior están el garaje, zona de servicio, gimnasio y cine, dicen en Barnes.
- Situación: San Sebastián de los Reyes (Madrid)
- Superficie: parcela de 2.700 metros cuadrados y 750 construidos
- Estado: bueno
- Precio: 3,3 millones de euros
- Teléfono: 911 96 18 20
Señorial y con patio ajardinado
La localidad de Sanlúcar de Barrameda acoge esta casa señorial con patio ajardinado al que se accede por un pequeño zaguán con arboleda y una alberca. La vivienda, recientemente reformada, tiene tres plantas que se han organizado en torno a varios apartamentos y que albergan cinco dormitorios y el mismo número de baños. Cada uno tiene su propia cocina. El ático, con dos azoteas, ofrece vistas de la ciudad gaditana. Los suelos, techos con artesonados de tres metros de altura y las puertas son originales del siglo XVIII, cuentan en Engel & Völkers.
- Situación: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
- Superficie: parcela de 500 metros cuadrados y 340 construidos
- Estado: bueno
- Precio: 750.000 euros
- Teléfono: 954 32 81 49
