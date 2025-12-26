Las tres casas de la semana: masía histórica entre pinos por 10 millones (y 2 más por la casa de invitados)
‘Negocios’ selecciona tres viviendas singulares, entre ellas una villa de lujo con patio en Altea y un unifamiliar con vistas al paisaje cántabro
Segunda vida de una propiedad de 1626
Diez millones de euros es el precio de venta de esta masía del siglo XVII, a la que acompañan una casa para el personal de servicio y un bosque de pinos de cinco hectáreas. La finca se halla en la comarca de El Maresme, más específicamente en la localidad de Sant Andreu de Llavaneres, situada a unos 35 kilómetros al norte de la ciudad de Barcelona. Y pertenece a la exclusiva urbanización de Supermaresme, que garantiza vistas y privacidad.
La masía, que data de 1626, está totalmente restaurada y dispone de siete dormitorios con baño, varias salas de recepción, una cocina y un comedor. Hay una casita adicional e independiente de tres dormitorios para el personal de servicio. En la entrada principal de la finca se encuentra una casa de invitados, de estilo contemporáneo, con cuatro dormitorios y piscina propia, que se puede adquirir por un precio adicional de 2.250.000 euros.
El aparcamiento cubierto tiene capacidad para una decena de vehículos. El extenso terreno está cuidado y dispone de varias pistas y caminos a través del bosque dispuestos para practicar senderismo, correr, montar en bicicleta de montaña o a caballo, indican en Dils Lucas Fox.
- Situación: Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona)
- Superficie: parcela de 51.075 metros cuadrados y 1.037 construidos
- Estado: bueno
- Precio: 10 millones de euros
- Teléfono: 935 95 24 90
Con patio interior y vistas al Mediterráneo
Está inspirada en las clásicas haciendas y se organiza en torno a un patio interior presidido por un majestuoso olivo. La villa pertenece a la urbanización de lujo Sierra de Altea, en la Costa Blanca, conocida por sus vistas panorámicas al Mediterráneo, su tranquilidad y su alta concentración de casas de alto nivel. La propiedad cuenta con siete dormitorios y siete baños, incluidos cinco en suite, biblioteca, comedor y bodega. Los jardines que rodean la vivienda incluyen naranjos, limoneros, aguacateros, plataneros y palmeras. Piscina, jacuzzi, pista de pádel y barbacoa completan el exterior, indican en Engel & Völkers.
- Situación: Altea (Alicante)
- Superficie: parcela de 7.245 metros cuadrados y 1.372 construidos
- Estado: bueno
- Precio: 3,7 millones de euros
- Teléfono: 966 93 72 56
Grandes ventanales en Maoño
Piedra y grandes ventanales dan forma a esta casa con piscina emplazada en Maoño, localidad en el extremo sur del municipio cántabro de Santa Cruz de Bezana. Sobre una parcela de 1.526 metros cuadrados, se levanta este unifamiliar que fue construido en el año 2001 y que cuenta en su interior con un salón-comedor dotado de chimenea de piedra, cocina con despensa, cuatro dormitorios y el mismo número de baños. La propiedad, con vistas privilegiadas hacia el valle de Cayón, el río Pisueña y la Cordillera Cantábrica, dispone además de un garaje cerrado, indican en la agencia Veri Corral.
- Situación: Maoño (Cantabria)
- Superficie: parcela de 1.526 metros cuadrados y 545 construidos
- Estado: bueno
- Precio: 2 millones de euros
- Teléfono: 628 32 77 27
