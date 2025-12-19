Las tres casas de la semana: arquitectura que respira amplitud en Somosaguas por 7,3 millones
‘Negocios’ selecciona tres viviendas singulares, entre ellas un antiguo molino rehabilitado en el campo andaluz y una reinterpretación de la cabaña pasiega
Más de 1.200 metros para vivir
El arquitecto mexicano Guillermo Springall y el español Javier Fuster firman esta obra emplazada en Somosaguas, un enclave residencial de lujo a unos 25 minutos del corazón de Madrid. La arquitectura, de estética limpia y sofisticada, se abre al paisaje a través de grandes ventanales que inundan cada estancia de luz.
El unifamiliar respira amplitud y armonía, ya que cuenta con más de 1.200 metros de superficie construida y alberga 8 dormitorios y 10 baños. El salón, diseñado como el núcleo social de la casa, tiene una continuidad natural con la sala familiar y la cocina equipada con tecnología de vanguardia. La planta superior es un santuario privado. El dormitorio principal incluye salón con chimenea, vestidor y baño.
El nivel inferior está dedicado al disfrute: sala de cine, vinoteca, gimnasio completo y baño turco. Hay dormitorios de invitados en el exterior, lo que garantiza su total privacidad, y otros dos para el servicio. El aparcamiento tiene capacidad para seis vehículos. Toda la vivienda funciona mediante un sistema de aerotermia con suelo radiante, indican en Spain Sotheby’s International Realty.
- Situación: Pozuelo de Alarcón (Madrid)
- Superficie: parcela de 2.707 metros cuadrados y 1.207 construidos
- Estado: bueno
- Precio: 7,3 millones de euros
- Teléfono: 919 04 19 29
Rehabilitación de un antiguo molino en el campo andaluz
Historia y singularidad se dan la mano en esta propiedad que consta de dos viviendas, piscina, olivos y frutales y que se ubica en el campo andaluz, entre el mar y la montaña. Se trata de un antiguo molino de aceite de principios del siglo XIX que ha sido rehabilitado como vivienda, respetando al máximo su carácter original (muros gruesos, materiales nobles y distribución).
La casa principal es la antigua almazara y cuenta con dos dormitorios, dos baños, salón-comedor, cocina americana, terraza y porche. El establo, comunicado con la vivienda a través de un patio interior, es la segunda edificación, que dispone de dos dormitorios, dos baños, salón, terraza y porche. Es ideal como casa de invitados o alojamiento independiente. La finca acoge una plantación de olivos y frutales, una piscina de 21 metros cuadrados y pozo. Se halla a cuatro kilómetros de Frigiliana y a 7,5 de las playas de Nerja, cuentan en Rústicas Singulares, que vende la propiedad.
- Situación: Frigiliana (Málaga)
- Superficie: parcela de 3.500 metros cuadrados y 300 construidos
- Estado: bueno
- Precio: 700.000 euros
- Teléfono: 639 35 57 42
Reinterpretación de la cabaña pasiega
La propiedad, ubicada en la localidad cántabra de Novales, ofrece una reinterpretación de la clásica cabaña pasiega, combinando la arquitectura tradicional cántabra con un diseño depurado. Mantiene la esencia de las antiguas construcciones rurales: fachada de piedra, contraventanas de madera maciza y cubierta a dos aguas. En su interior se ubican salón con chimenea y techos de vigas vistas y amplios ventanales a dos porches orientados al jardín, cocina y tres dormitorios en suite. El exterior es un oasis con una piscina, indican en The Sibarist.
- Situación: Novales (Cantabria)
- Superficie: parcela de 1.436 metros cuadrados y 280 construidos
- Estado: bueno
- Precio: 975.000 euros
- Teléfono: 913 08 40 50
