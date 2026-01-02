Las tres casas de la semana: en un lago del Piamonte por casi 5 millones de euros
‘Negocios’ selecciona tres viviendas singulares, entre ellas un cigarral con olivos y una propiedad en la comarca cántabra de Saja-Nansa
Con 25 dormitorios y un embarcadero
A orillas del lago de Orta, donde tiene un embarcadero, se encuentra esta villa de diseño contemporáneo, obra del arquitecto italiano Camillo Botticini. La casa, localizada en el municipio de Pella, en la provincia de Novara perteneciente a la región de Piamonte, goza de vistas panorámicas al lago, a la pintoresca isla de San Giulio y a la ciudad de Orta.
La propiedad, de tres niveles, fue objeto de una delicada renovación en 2022. La entrada desde el jardín delantero da acceso a un área con salón, zona de estar, cocina y comedor con capacidad para 12 comensales. Una singular escalera conduce a la planta superior, donde están los dormitorios, incluido el principal. Todas estas estancias están equipadas con baño propio y tienen vistas al lago, uno de sus grandes atractivos. Completa la primera planta un amplio estudio con terraza.
El área de ocio ocupa la parte baja: dispone de spa, piscina cubierta de 12 metros de largo, jacuzzi y sauna. No podía faltar una sala de cine totalmente insonorizada. Al aparcamiento, con capacidad para cinco vehículos, se accede por una plataforma situada justo después de la puerta de acceso a la propiedad, indican en Talamona Real Estate, afiliado de Christie’s International Real Estate.
- Situación: Pella (Italia)
- Superficie: 1.000 metros construidos
- Estado: bueno
- Precio: 4,9 millones de euros
- Teléfono: +39 03 32 51 18 61
Cigarral con olivos
Este cigarral destaca no solo por la construcción, típica de este tipo de fincas con siglos de historia que eran la casa de verano de nobles y burgueses, sino por sus amplios jardines y las vistas panorámicas de la ciudad de Toledo. La casa principal, en la orilla sur del río Tajo, consta de varios salones, seis dormitorios y seis baños, oficina, gimnasio y otras estancias. Además, en la parcela de 11.000 metros cuadrados hay sitio para una segunda vivienda que ha sido construida para los cuidadores. Una valla de piedra encierra la zona de ocio y descanso y un extenso olivar, indican en Spain Sotheby’s International Realty.
- Situación: Toledo
- Superficie: parcela de 11.000 metros cuadrados y 600 construidos
- Estado: bueno
- Precio: 1,7 millones de euros
- Teléfono: 919 04 19 29
Abierta a un valle
Mazcuerras es un municipio cántabro situado en la comarca de Saja-Nansa y a unos 46 kilómetros de Santander. Allí se ubica esta casa cuya posición le proporciona vistas al valle. Un porche conduce al salón de techos altos, presidido por una chimenea y abierto al jardín y a la piscina exterior. La cocina equipada se organiza en torno a una isla central y da paso a tres dormitorios en suite, con la peculiaridad de que tienen acceso directo al exterior. En la planta superior, una biblioteca abierta actúa como distribuidor y conduce a otro dormitorio. Y el nivel inferior incluye una bodega, sala de cine y barra de bar, indican en The Sibarist.
- Situación: Mazcuerras (Cantabria)
- Superficie: parcela de 4.327 metros cuadrados y 474 construidos
- Estado: bueno
- Precio: 2,6 millones de euros
- Teléfono: 913 08 40 50
