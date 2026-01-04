Balance y perspectivas

España llega a 2026 con una economía sólida, pero con desafíos claros como el de consolidar el cambio de modelo productivo y reforzar la competitividad exterior

Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

La economía española cerró 2025 con un balance positivo, especialmente si se tiene en cuenta que el contexto internacional ha estado marcado por la desaceleración global y unas relaciones comerciales más fragmentadas. El crecimiento del PIB cercano al 3% anual vuelve a situar a España entre las economías más dinámicas de la zona euro, confirmando una notable capacidad de resistencia ante shocks externos adversos.

Este buen comportamiento se ha apoyado, de forma casi exclusiva, en la demanda interna. El consumo de los hogares ha sido el principal motor de la actividad (aupado por los intensos flujos migratorios), impulsado por la fortaleza del mercado laboral, el avance de los salarios reales y una inflación más contenida que ha permitido a los hogares recuperar poder adquisitivo. A ello se ha sumado una inversión privada que ha sorprendido al alza, especialmente en bienes de equipo y construcción no residencial, en parte vinculada al impulso del gasto en defensa y a proyectos asociados a la transformación productiva.

Sin embargo, no todo son luces. El sector exterior se ha consolidado como el principal factor de fragilidad del crecimiento. Las exportaciones de bienes han acusado el deterioro del comercio mundial y las tensiones comerciales, en particular el impacto indirecto de los nuevos aranceles estadounidenses, mientras que las importaciones han seguido creciendo al calor de la demanda interna. Solo el dinamismo de las exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos, ha permitido amortiguar una contribución negativa más intensa del sector exterior al PIB.

Con vistas a este 2026, el escenario apunta a una moderación del crecimiento hasta tasas en torno al 2,2% anual, coherente con una economía que entra en una fase más madura del ciclo económico. La demanda interna seguirá sosteniendo la expansión, aunque con menor intensidad, en un contexto de normalización de la creación de empleo y de menor impulso fiscal. El consumo continuará beneficiándose de salarios reales al alza y de una población creciente, mientras que la inversión mantendrá un sesgo positivo, apoyada por el gasto en defensa y por una gradual recuperación de la inversión residencial.

Los riesgos, no obstante, permanecen. La persistente debilidad del comercio de bienes, la elevada incertidumbre geopolítica y la necesidad de reorientar exportaciones hacia nuevos mercados serán factores clave a vigilar. Al mismo tiempo, el reto estructural sigue siendo mejorar la productividad, condición necesaria para transformar el actual vigor cíclico en crecimiento sostenible a medio plazo.

En definitiva, España llega a 2026 con una economía sólida, pero con desafíos claros: consolidar el cambio de modelo productivo, reforzar la competitividad exterior, y aprovechar el actual contexto para sentar las bases de un crecimiento más equilibrado y duradero.