Yannis Stournaras, gobernador del Banco de Grecia: “El país no puede permitirse políticas extravagantes nunca más”

El gobernador del Banco de Grecia, Yannis Stournaras, posa en su oficina en Atenas, Grecia, 9 de diciembre.

Al menos en las instituciones, “economista de izquierdas” es algo parecido a un oxímoron, esa bella palabra de origen griego para las contradicciones de la vida. Yannis Stournaras (Atenas, 69 años) era un joven economista de izquierdas procedente de Oxford cuando se incorporó como asesor del Gobierno griego allá por 1986. Llegó a ministro cuando estalló la crisis, y posteriormente se convirtió en gobernador del Banco de Grecia: hubo un tiempo en el que ser ministro y después banquero central era también un oxímoron; ya no lo es. Stournaras recibe a EL PAÍS en su despacho. Es optimista sobre su país. Deja recados para la troika. Y sí, en algún momento cambió el progresismo por la ortodoxia: así suele suceder con esos arciprestes de la religión monetaria que son los banqueros centrales.

Pregunta. ¿Es Grecia un caso de éxito como sostiene su Gobierno?

Respuesta. Crecemos más que el resto de la UE. La renta por habitante sigue lejos de niveles precrisis, pero eso pasa en toda Europa. Y nosotros partimos muy abajo: no hay muchos países que hayan experimentado, sin una guerra, caídas del PIB del 25%, con déficits públicos y déficits corrientes del entorno del 15% del PIB. Las condiciones de 2009 no eran reales: la economía estaba dopada por esos déficits gemelos. Ahora estamos mejor. La prueba es que un ministro griego preside el Eurogrupo. Es curioso, porque académicos, analistas e incluso algunos políticos jugaron con la idea de que Grecia saldría del euro.

P. ¿No era de esperar una recuperación más fuerte viniendo de tan abajo?

R. Para ir más aprisa habría que mejorar las cifras de productividad. Para ello tenemos que invertir más. Y la brecha de inversión es uno de los legados de la crisis.

P. ¿Cuál es la cicatriz más visible de la austeridad?

R. El sufrimiento de los más vulnerables.

P. El Gobierno tiene margen fiscal para mejorar su situación.

R. Hay que acordarse de las políticas fiscales extravagantes previas a la crisis, de las políticas salariales que no tenían nada que ver con la productividad, de subidas de pensiones disparatadas. Hay que usar sabiamente el colchón fiscal y seguir reduciendo la deuda. El Gobierno acaba de restablecer la negociación colectiva. Eso requiere responsabilidad: Grecia no puede permitirse políticas extravagantes nunca más.

P. El BCE de Trichet mandó cartas a gobiernos democráticamente elegidos. Draghi también politiqueó. ¿Se han politizado los bancos centrales?

R. Trichet no podía tomar decisiones sobre la liquidez si no se aseguraba de la sostenibilidad de la deuda.

P. Ordenó reformas laborales: no tenía mandato para eso.

R. No fue prudente que el BCE entrara en la troika. Aprendimos de esos errores. Sufrimos más por la obsesión del FMI con la austeridad.

P. Toda la troika fue obsesiva.

R. Los rescates minusvaloraron el efecto bola de nieve de la austeridad. Más adelante, el FMI reconoció sus errores y cambió su aproximación.

P. Bruselas hizo lo mismo, y ahora defiende que los países rescatados son casos de éxito y los frugales, que no hicieron reformas, están peor. ¿Comparte ese relato?

R. Sí, Bruselas y el FMI reconocieron que la austeridad fue demasiado lejos. De ahí viene el ascenso del populismo. Pero aprendimos algo: aprobamos los fondos Next Generation para salir de la pandemia.

P. ¿Dónde ve fragilidades?

R. El déficit comercial, a pesar de la mejora de la exportación, es un borrón en la trayectoria positiva de Grecia: las cuentas públicas están en orden, pero nos falta ahorro privado. Lo peor que nos dejó la crisis fue la caída de la inversión y la fuga de cerebros. Tener menos capital y menos mano de obra cualificada nos empobrece.

P. A pesar de esa caída de población, su Gobierno aplica durísimas políticas migratorias.

R. La migración es una de las soluciones a los problemas demográficos. Las guerras y el cambio climático van a atraer a más gente: si somos capaces de atraer talento suavizaremos ese problema.

P. La eurozona apenas crece. EE UU ya no es fiable. Emmanuel Macron acaba de volver de China diciendo que hay que invertir más. ¿Qué le pasa a Europa?

R. Los países con problemas fiscales y estructurales deben tomar decisiones difíciles para resolverlos. Y la UE debe actuar de una vez. Deberíamos acabar la unión bancaria, completar el mercado único y aprobar los eurobonos.

P. Alemania se opone.

R. Los grandes fondos no invierten en Europa porque nos falta un activo seguro.

P. La inflación va a bajar del 2% en 2026. ¿No habría que bajar tipos?

R. Hay fuerzas que actúan en direcciones opuestas. Con los aranceles estadounidenses, China intenta vender más en Europa, y eso tira de los precios hacia abajo. A la vez, la agenda climática y la defensa exigen inversiones: eso tira de los precios al alza. Estamos en un equilibrio precario, con tipos del 2% e inflación del 2%. Mi consejo es esperar y ver. El problema de Europa no es tanto China como los aranceles estadounidenses y nuestros propios errores, con un mercado único que todavía está muy fragmentado.