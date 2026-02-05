El MBA ‘online’ gana protagonismo

Más del 80 % de los centros que imparten MBA online en español ya han incorporado herramientas de inteligencia artificial a sus programas, y en la mayoría de los casos lo han hecho en apenas dos años. El dato sirve para ilustrar el buen momento que atraviesa esta modalidad educativa, que ha dejado atrás la fase experimental para convertirse en una de las principales vías de formación directiva en el mundo hispanohablante, según la undécima edición del Ranking FSO.

Dos instituciones españolas —OBS Business School y UNIR— y una peruana, Centrum PUCP, encabezan este año la clasificación de los mejores MBA online en español. El estudio, elaborado por la consultora de investigación de mercados Hamilton y Emagister, reconoce a los 40 programas mejor valorados que se imparten en esta modalidad.

La presencia española es, de nuevo, uno de los rasgos más visibles de esta edición, al incluir 23 centros junto a universidades y escuelas de negocios de América Latina y Estados Unidos, lo que refuerza el carácter internacional del estudio. En un contexto en el que la movilidad internacional pierde peso —el estudio Tomorrow’s MBA 2025 sitúa en solo el 19% a los candidatos que planean cursar un MBA en el extranjero—, la formación online gana terreno como vía para combinar proyección internacional y flexibilidad.

En la elaboración de esta edición han participado más de 4.000 estudiantes y egresados, se han evaluado más de 120 indicadores y se han analizado más de 260 instituciones de España, Latinoamérica y Estados Unidos. El objetivo del Ranking FSO no es comparar el MBA online con otras modalidades de estudio, sino ofrecer una herramienta que permita contrastar la calidad de los distintos programas a distancia, atendiendo a aspectos como la experiencia de aprendizaje, la metodología, la internacionalización del alumnado o la evolución profesional de quienes los cursan.

Los resultados del informe apuntan a un cambio de etapa más profundo. La enseñanza se orienta cada vez más al learning by doing (es decir, a las metodologías prácticas); la inteligencia artificial deja de ocupar un lugar accesorio y pasa a integrarse de forma estructural en los planes de estudio; las aulas virtuales se llenan de perfiles internacionales; y el retorno de la inversión —en términos de mejora profesional y salarial tras finalizar el máster— se consolida como uno de los principales criterios de decisión para un alumnado que ya no busca solo un título, sino resultados concretos.

La inteligencia artificial como eje del MBA ‘online’

La integración de la inteligencia artificial en los MBA online ya no responde a una adopción puntual ni experimental. Su presencia empieza a atravesar el diseño de los programas, las metodologías de enseñanza y los sistemas de seguimiento del alumnado, en un proceso de integración todavía en fase de aterrizaje y con ritmos desiguales entre centros.

Esta presencia creciente de la IA no desplaza, sin embargo, el núcleo del MBA: la tecnología se integra como una capa transversal, pero el foco sigue estando en la gestión, el liderazgo y la estrategia empresarial. De hecho, el ranking distingue entre los centros que la abordan como un eje transversal presente en varios módulos del programa (casi la mitad de las instituciones) y aquellos que optan por asignaturas específicas (algo más del 20 %), una diferencia que refleja estrategias pedagógicas distintas ante un mismo reto.

Es en este punto donde la lectura de mercado resulta clave: “El estudiante sabe que necesita la IA para no quedar obsoleto, pero su expectativa suele ser de máximos. Muchos llegan pensando en aprender a usar una herramienta concreta, cuando lo que realmente demanda el mercado es otra cosa: directivos capaces de gobernar la tecnología, entender su impacto en el negocio y tomar decisiones estratégicas con ella”, explica Ferrán Ferrer, CEO de Emagister. E insiste en que el MBA online no debería formar perfiles técnicos centrados solo en herramientas, sino profesionales con capacidad para integrar la tecnología en decisiones de gestión y estrategia. Una orientación que es especialmente visible en los MBA Tech, donde la combinación de competencias de gestión, comprensión tecnológica y habilidades blandas define el perfil de salida, si bien ese enfoque empieza a extenderse también a otros programas.

Desde el punto de vista metodológico, el ranking intenta evitar que esa integración se quede en el plano declarativo. “Para evaluar la presencia de la IA no basta con que figure en el plan de estudios. Validamos que existan políticas claras de uso, que el profesorado esté formado y cuente con recursos reales, y contrastamos todo con las reseñas de alumnos y egresados para comprobar si la IA mejora de verdad el aprendizaje o se queda en un mero reclamo”, señala Sebastián Fernández de Lara, socio director de Hamilton.

Este enfoque explica también por qué la irrupción de la inteligencia artificial va acompañada de un refuerzo de competencias menos automatizables. A medida que la tecnología asume tareas rutinarias, los MBA online ponen el acento en el criterio estratégico, el liderazgo, la gestión del cambio o la toma de decisiones en contextos complejos, un giro que refuerza la idea de que la IA no redefine el MBA, pero sí está reconfigurando de forma profunda su manera de enseñarse.

Un alumno más joven, más exigente y más estratégico

El crecimiento del MBA online no solo se explica por el formato, sino por el cambio en el tipo de profesional que se acerca a estos programas: el Ranking FSO dibuja un alumnado cada vez más joven (entre los 36 y 37 años, frente a los casi 40 de hace apenas dos ediciones), que no espera a mitad de su carrera para reforzar su perfil directivo y que busca aplicar lo aprendido casi de inmediato en su entorno laboral.

A ese rejuvenecimiento se suma también una evolución sostenida hacia la paridad de género, ya que las mujeres representan casi el 45 % del total de estudiantes, un avance que refleja el mayor acceso de estas a los puestos de decisión “y una apuesta decidida por el formato online para conciliar la alta formación con la vida personal”, recuerda Ferrer.

“El estudiante de MBA online ha dejado de ser alguien que busca reciclarse para no quedarse atrás, y se ha convertido en un profesional que quiere liderar el cambio. Ya no se conforma con adquirir conocimientos, exige herramientas de gestión que le permitan tomar decisiones y asumir responsabilidades en menos tiempo”, continúa el CEO de Emagister. Ese pragmatismo, añade, es el que está empujando a las escuelas a reforzar metodologías más aplicadas y sistemas de acompañamiento más intensivos a lo largo del programa.

El informe subraya además una internacionalización creciente del aula virtual. Más de la mitad del alumnado de los MBA analizados tiene un perfil internacional y los programas reúnen, de media, 11 nacionalidades distintas por clase. No se trata solo de diversidad geográfica, sino de una experiencia formativa que reproduce entornos profesionales cada vez más globales, sin necesidad de movilidad física. “No se compra solo un título, se compra una red”, resume Ferrer. “Trabajar durante un año con directivos de distintos países se ha convertido en uno de los grandes valores diferenciales del MBA online”.

Desde el punto de vista del ranking, conviene constatar que esa diversidad no se mide como un simple dato cuantitativo: “No basta con contar banderas. Analizamos si los programas fomentan el trabajo en equipos multiculturales, si los casos y proyectos tienen un enfoque global y si esa diversidad se traduce en oportunidades profesionales reales para el alumno”, aclara Fernández de Lara.

Dónde se decide hoy el valor de un MBA ‘online’

El alumno ya no se matricula en un MBA solo por el prestigio del título, sino por el impacto que vaya a tener después. “La pregunta que se hacen muchos profesionales es muy directa: ¿me ayudará este máster a mejorar mi posición, mi salario o mi capacidad para asumir más responsabilidades?”, esgrime Ferrer. Esa lógica atraviesa esta edición del Ranking FSO, que sitúa el retorno de la inversión como uno de los criterios clave a la hora de valorar la calidad de los MBA online.

Los datos del informe apuntan a una mejora clara de la situación profesional tras cursar el máster, tanto en términos de empleabilidad real como de evolución salarial —el 91% de los alumnos encuentra trabajo o mejora su posición actual tras completar el máster, y el incremento salarial en los primeros dos años ronda el 25-30%—. A ese impacto contribuyen toda una combinación de elementos que van más allá del contenido académico: metodologías prácticas, acompañamiento durante el programa, servicios de carrera activos y una red de contactos que se mantiene una vez finalizada la formación. Sin olvidar el hecho de que las empresas, sostiene Ferrer, ya no discriminan a ningún máster por ser online, "porque lo que buscan son competencias".

“No todos los programas generan el mismo impacto, y ahí es donde el ranking intenta afinar”, explica Fernández de Lara. “Los MBA que obtienen mejores resultados son aquellos que integran la empleabilidad en el diseño del programa, no como un añadido final. Hablamos de orientación profesional desde el inicio, seguimiento del alumno y una relación constante con el mercado laboral”.

En ese contexto, el peso de las instituciones españolas vuelve a ser uno de los rasgos más visibles de esta edición, una presencia que no responde solo al volumen de oferta, sino a un modelo que ha sabido adaptarse antes al entorno virtual: “Las escuelas españolas han entendido que el MBA online no es una versión reducida del presencial, sino un formato con reglas propias”, apunta Ferrer. “Han apostado por metodologías más aplicadas, una relación más estrecha con el alumno y una propuesta de valor muy clara en términos de coste, calidad y empleabilidad”.

¿El resultado? Un ecosistema que ha logrado posicionarse como referente en el ámbito iberoamericano, capaz de atraer alumnado internacional sin exigir movilidad y de competir en un mercado cada vez más saturado de títulos. Esa combinación de flexibilidad, orientación práctica e impacto profesional es la que explica, en buena medida, por qué el MBA online ha dejado de ser una alternativa secundaria para convertirse en una opción estratégica para miles de profesionales.

No obstante, desde la perspectiva del ranking, Fernández de Lara apunta que algunos MBA online siguen cometiendo errores de diseño relevantes: trasladan al entorno digital esquemas pensados para el formato presencial, confunden la flexibilidad con una evaluación poco sólida —sin trazabilidad clara del progreso y el desempeño del alumnado— y prometen empleabilidad sin contar con un sistema real que la sostenga a lo largo del programa.

La expansión de esta modalidad de MBA ha ampliado la oferta y ha facilitado el acceso a la formación, pero también ha elevado el nivel de exigencia. En un mercado más maduro, ya no basta con el formato ni con el discurso: lo que marca la diferencia es cómo se diseña y se sostiene la experiencia formativa a lo largo del programa.