El flanco débil de Apple: la estrecha relación de Tim Cook con Donald Trump

Tim Cook, probablemente uno de los ejecutivos con más éxito de Estados Unidos a ojos de los accionistas de Apple, da un paso al lado. Abandona la sala de mando de la compañía tecnológica para quedarse como executive chairman, una especie de presidencia representativa. Cook, que ha liderado la firma con sede en Cupertino durante los últimos 15 años, seguirá llevando las relaciones institucionales y los asuntos de políticas públicas.

Su salida no ha pasado desapercibida para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien mantiene una estrecha y polémica relación. “Tim Cook ha tenido una trayectoria PROFESIONAL ASOMBROSA —casi incomparable— y seguirá realizando una labor magnífica tanto para Apple como en cualquier otro proyecto en el que decida involucrarse. Sencillamente, ¡Tim Cook es un tipo increíble!“, ha escrito el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social, en una insólita publicación de alabanza a un empresario al que en los últimos meses se le ha criticado su cercanía al histriónico mandatario estadounidense.

A Cook se le han reprochado sus devaneos con Donald Trump. El principal ejecutivo de Apple fue uno de los elegidos para acompañarlo durante la toma de posesión del segundo mandato, junto con el resto de tecnoligarcas. Más tarde, cuando el ejecutivo de Apple visitó el Despacho Oval tras el regreso del republicano, le llevó un obsequio de un cristal especial con una base de oro de 24 quilates. Han sido frecuentes los encuentros entre ambos, como cuando el republicano invitó a cenar a los ejecutivos de las grandes tecnológicas estadounidenses y les obligó a invertir en Estados Unidos.

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“Siempre he sido un gran admirador de Tim Cook, y asimismo de Steve Jobs; pero si a Steve no se lo hubiera llevado de este planeta tan joven —y si él hubiera dirigido la empresa en lugar de Tim—, a la compañía le habría ido bien, aunque ni de lejos tan bien como le ha ido bajo la dirección de Tim", ha escrito Trump en la red social que creó en 2021, cuando las tecnológicas lo expulsaron de las grandes plataformas después de que su reputación cayera por los suelos tras enardecer a una turba de radicales para asaltar el Capitolio y tratar de impedir la conformación de la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020.

“Para mí, todo comenzó con una llamada telefónica de Tim al principio de mi primer mandato. Tenía un problema bastante importante que solo yo, en mi calidad de presidente, podía solucionar. La mayoría de la gente habría pagado millones de dólares a un consultor —a quien yo probablemente no habría conocido, pero que sin duda habría afirmado conocerme bien—; se habrían pagado los honorarios, pero el trabajo no se habría realizado. Cuando recibí la llamada, exclamé: «¡Vaya! ¡Es Tim Apple (Cook) quien llama! ¿Qué tan grande es eso?». Me sentí muy impresionado conmigo mismo al ver que el máximo dirigente de Apple me llamaba para «lamerme el trasero». En fin, me explicó su problema —que, ciertamente, era complicado—; consideré que tenía razón y me encargué de resolverlo de manera rápida y eficaz. Aquel fue el comienzo de una relación larga y muy grata”, ha explicado el mandatario republicano sin desvelar cuál fue el favor que le pidió Cook.

Apple ha pasado por varios episodios comprometidos, entre ellos las investigaciones de las autoridades de competencia de la UE. Bruselas multó el año pasado por las restricciones que impone en su Apple Store y en los sistemas de pago. También ha sido objeto de la mayor multa impuesta en la historia europea por eludir impuestos en Irlanda. Además, ha tenido problemas con sus fábricas en China.

Cook fue uno de los invitados a la Casa Blanca en febrero para el estreno privado del documental sobre la primera dama, Melania Trump. Su complacencia ante Trump le ha granjeado muchas críticas. “Lo que hago es interactuar en temas de políticas públicas, no de política en sí. No soy una persona política de ningún bando. No me interesa la política”, dijo Cook hace poco. “Así que me mantengo en una posición neutral. Me centro en las políticas públicas, por lo que me complace mucho que el presidente y la administración sean accesibles para hablar de ellas”, señaló.

“Durante mis cinco años en la presidencia, Tim solía llamarme —aunque nunca con excesiva frecuencia—, y yo le prestaba ayuda siempre que me era posible. Años más tarde —tras haberle brindado tres o cuatro «GRANDES AYUDAS»—, comencé a comentar a la gente —a cualquiera que quisiera escucharme— que este tipo es un gestor y un líder extraordinario. Él me hace estas llamadas, yo le echo una mano (aunque no siempre, ¡pues en ocasiones sus peticiones resultan demasiado agresivas!), y él logra sacar el trabajo adelante, y lo hace RÁPIDAMENTE, sin tener que desembolsar ni un céntimo para esos consultores tan costosos —¡que cobran millones de dólares!— que pululan por la ciudad y que, a veces, resuelven los problemas... y otras veces no”, concluye Trump dando cuenta de la estrecha relación entre ambos.