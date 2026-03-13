Tim Cook, en el 50 aniversario de Apple: “Esto va por quienes abrazan la locura”

Apple, la empresa de la icónica manzana que revolucionó el mundo con su tecnología en computadoras y móviles, se está preparando para celebrar su 50 aniversario el próximo 1 de abril. A través de una carta, el consejero delegado de Apple, Tim Cook, ha aprovechado la ocasión para hacer un repaso de la trayectoria de la compañía y dar las gracias a sus consumidores.

Fundada en un garaje por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne, Apple se convirtió en un gigante mundial que durante años ocupó la posición de empresa más valiosa del planeta hasta que Nvidia le arrebató el puesto al calor de la fiebre por la inteligencia artificial (IA). Hoy, pese a caer un 7,6% en lo que va de año, Apple vale 3,6 billones de dólares.

“Hemos pasado cinco décadas redefiniendo lo que es posible y poniendo potentes herramientas en las manos de la gente, del primer ordenador de Apple al Mac, del iPod al iPhone, del iPad al Apple Watch y los AirPods, así como los servicios que usamos a diario, incluidos el App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud y Apple TV. En cada logro nos ha guiado la misma idea: que el mundo avanza gracias a las personas que piensan diferente”, arranca Cook en un texto en el que no menciona a ninguno de los fundadores de la compañía.

Además de destacar la importancia de los inventores y científicos a la hora de propiciar el progreso, Cook destaca el papel que juega la propia humanidad en su conjunto. “Cada innovación que traemos al mundo es solo el principio de una historia. Los capítulos más significativos los escribís quienes usáis nuestra tecnología para trabajar, aprender, soñar y descubrir. Habéis logrado avances y emprendido negocios. Habéis animado a vuestros seres queridos en el hospital e inmortalizado los primeros pasos de vuestros hijos. Habéis corrido maratones, escrito libros y retomado amistades. Habéis seguido vuestra curiosidad, encontrado una nueva canción favorita y compartido las historias que nos unen”, escribe el ejecutivo.

Más que poner el foco en lo que puede hacer o no una tecnología en concreto, Cook incide en que lo realmente definitorio es lo que la humanidad es capaz de hacer usando esa tecnología. El consejero delegado también habla sobre la importancia de pensar en el futuro pero sin perder de vista el pasado. “En Apple nos centramos más en construir el mañana que en recordar el ayer. Pero no podíamos dejar pasar este hito sin dar las gracias a los millones de personas que han convertido a Apple en lo que es hoy: a nuestros increíbles equipos de todo el mundo, a nuestra comunidad de desarrolladores y a cada cliente que nos ha acompañado en el camino. Vuestras ideas inspiran nuestro trabajo. Vuestra confianza nos impulsa a mejorar. Vuestras historias nos recuerdan todo lo que podemos conseguir cuando pensamos diferente”.

Precisamente, a modo de conclusión, el CEO de Apple alaba el crucial papel que tiene el atreverse a pensar distinto para obtener resultados distintos. “Nos habéis enseñado que las personas que están lo suficientemente locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que en realidad lo cambian. Esto va por quienes abrazan la locura. Por quienes no encajan. Por quienes se rebelan. Por quienes desafían las normas. Por las piezas redondas en huecos cuadrados. Por quienes piensan diferente. Esto va por ti”, cierra.

Pese a haber sido cuestionada por momentos por el mercado por quedarse atrás en el leitmotiv de las Bolsas, la carrera por la IA generativa, Apple cerró su último año fiscal, el ejercicio 2025, con unos ingresos récord de 416.000 millones de dólares. Aunque lo que ocurrirá en el futuro está por decidir, una cosa queda clara: Apple llega a la cincuentena con un negocio infinitamente más grande de lo que un garaje parecía prometer.