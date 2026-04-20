Apple nombra a John Ternus como consejero delegado y a Tim Cook como presidente

Apple acaba de cumplir 50 años y, en plena celebración, ha decidido dar un giro de guion a su estructura ejecutiva. El gigante tecnológico con sede en Cupertino (California) ha comunicado que el actual responsable de la unidad de hardware, John Ternus, se convertirá en el nuevo consejero delegado de la compañía de la manzana en sustitución de Tim Cook, quien pasará a ocupar el puesto de presidente ejecutivo.

Ternus se hará cargo de la gestión operativa y de la estrategia de la compañía. “Como presidente ejecutivo, Cook prestará apoyo en diversos aspectos de la empresa, incluyendo la interacción con los responsables políticos de todo el mundo”, explica la compañía.

El nombramiento de Ternus era un secreto a voces desde hace meses. Hasta ahora era vicepresidente de ingeniería de hardware, que tiene bajo su responsabilidad el desarrollo de los dispositivos que generan aproximadamente el 80% de la facturación de Apple, entre ellos el iPhone. Para la compañía es tan importante el producto que fabrica como los programas informáticos que hacen que estos funcionen. Ternus, de 50 años, se encarga de coordinar ambos procesos. Todos en la compañía le veían como el sucesor natural de Cook. De hecho, en la última presentación de productos de Apple, el pasado marzo, fue el encargado de mostrar los nuevos MacBook Neo, los portátiles de bajo precio de Apple, un cambio en la estrategia de la firma para ensanchar su base de clientes en uno de sus productos más premium.

Desde el invierno pasado circulaban los rumores de un cambio de ciclo en Apple. A finales del año pasado, media docena de altos ejecutivos de la compañía se marcharon o decidieron anticipar su jubilación. Todas las miradas se posaron en Cook, que ya tiene 65 años. Entonces intentó despejar las dudas sobre su continuidad. “Me encanta profundamente lo que hago”, dijo en una entrevista en la cadena ABC, pero los rumores continuaron.

Los retos de Ternus

Ternus asumirá el cargo de director ejecutivo el 1 de septiembre, según informó la compañía en un comunicado el lunes. Como parte de estos cambios, Johny Srouji, ejecutivo de Apple, ocupará el cargo ampliado de director de hardware.

Apple ha elegido a Ternus, un hombre de la casa, que ha ido ascendiendo hasta convertirse en el miembro más joven del consejo directivo, como solución de consenso. Los analistas reclamaban que abriera un debate sobre si necesitaba un innovador, como Steve Jobs, en un momento de profundos cambios en el sector tecnológico; o, por el contrario, debía apostar por un gestor, al estilo de Tim Cook. Ternus se parece más al segundo, aunque ha pasado toda la vida desarrollando productos. Se le achaca que tiene poca experiencia en temas institucionales, pero Cook podrá cubrir ese flanco haciendo de mentor durante unos años más.

Ternus tendrá que lidiar con el retraso de Apple en el desarrollo de la inteligencia artificial y el cambio de modelo de la industria tecnológica con la irrupción de los nuevos gigantes de la IA como OpenAI y Anthropic. El gigante californiano tendrá que acelerar sus planes para adaptar sus productos a la nueva tecnología y enfrentar el envejecimiento de algunos de sus productos estrella.

Nacido en California hace 50 años, Ternus se licenció en ingeniería mecánica por la Universidad de Pensilvania. Para su proyecto de fin de carrera, diseñó un dispositivo que permitía a las personas tetrapléjicas controlar un brazo mecánico de alimentación mediante movimientos de cabeza, según recuerda The New York Times.

Después de graduarse, trabajó como ingeniero mecánico en Virtual Research System, una start-up de realidad virtual. Se incorporó a Apple en 2001, donde varios años formó parte del equipo de diseño de productos.

El legado de Cook

Cook ha dirigido la compañía durante los últimos 15 años, desde que el fundador Steve Jobs falleció en 2011. Desde entonces ha impuesto un estilo más sobrio que su antecesor, pero igual o más efectivo. Los resultados de Apple bajo el mando de Cook han sido espectaculares, uno de los mejores consejeros delegados para los accionistas de la historia de Wall Street.

Aunque Apple ha seguido innovando, la etapa de Cook se valora sobre todo por la mejora de la cadena de suministros, que le ha permitido ensanchar los márgenes y la mejora de la eficiencia de los productos. Con Cook, Apple presentó los iPad, los iWatch o los AirPods, que pronto se convirtieron en un éxito comercial, pero el logro determinante ha sido convertir el iPhone en el centro de un ecosistema tecnológico para los usuarios. Aunque también ha tenido algunos fiascos, como el coche de conducción autónoma, cuyo proyecto tuvo que desechar hace un año tras dilapidar miles de millones; o las gafas de realidad virtual, que no terminan de despegar.

La estrategia de Cook se refleja en los resultados cosechados el año pasado, cuando logró facturar 416.000 millones de dólares, lo que supone un aumento del 6% sobre el año anterior, gracias a una demanda sin precedentes del iPhone 17. Las ganancias netas ascendieron a 112.010 millones, un 19% más interanual. El grupo guarda más de 130.000 millones en caja para futuras compras. Pocas compañías en el mundo presentan unas cifras semejantes.

La discreta pero eficiente gestión de Cook ha llevado a la compañía a alcanzar un valor de más de cuatro billones de dólares en Bolsa, solo por detrás de Nvidia, que vive un rally bursátil por la fiebre de la inteligencia artificial.

Ese es uno de los principales retos de Apple. Los analistas observan con preocupación el atraso del grupo tecnológico en el desarrollo de un modelo de IA. La compañía había apostado por transformar su asistente Siri en la base para el sistema inteligente, pero el experimento no termina de cuajar. Algunos inversores temen que la irrupción de la IA eclipse los productos de Apple porque no pueda adaptarse a la velocidad de las innovaciones promovidas por esa tecnología.

En esta alocada carrera tecnológica, la compañía de la manzana trabaja en una nueva versión de Siri más inteligente. Ya ha retrasado el lanzamiento de esta nueva funcionalidad y se espera que, cuando la presenten a lo largo de este año, revele un avance significativo para convencer a los inversores. Pero el ritmo de inversión de Apple es muy inferior al de sus competidores como OpenAi, Anthropic o Gemini (Google).

Más allá del retraso en la IA, a Cook se le reprocha sus devaneos con Donald Trump. El principal ejecutivo de Apple fue uno de los elegidos para acompañarlo durante la toma de posesión, junto con el resto de tecnoligarcas. Cuando visitó el Despacho Oval tras el regreso del republicano, le llevó un obsequio de un cristal especial con una base de oro de 24 quilates. Además, fue uno de los invitados a la Casa Blanca para el estreno privado del documental sobre la primera dama, Melania Trump. Y su complacencia ante Trump le ha granjeado muchas críticas. “Lo que hago es interactuar en temas de políticas públicas, no de política en sí. No soy una persona política de ningún bando. No me interesa la política”, dijo Cook hace una semana en una entrevista en la cadena ABC. “Así que me mantengo en una posición neutral. Me centro en las políticas públicas, por lo que me complace mucho que el presidente y la administración sean accesibles para hablar de ellas”, señaló.