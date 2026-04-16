Las empresas alemanas prevén aumentar las inversiones y el empleo en España

Las multinacionales germanas disparan su preocupación por el precio del petróleo y las cadenas de suministro, pero mantienen sus planes para este año, según una encuesta de la Cámara de Comercio

Las multinacionales alemanas presentes en España se inclinan por aumentar sus inversiones y empleo en los próximos 12 meses, a pesar de que ha aumentado su preocupación por los efectos del conflicto en Oriente Próximo en los costes energéticos y las cadenas de suministros. Según el Barómetro AHK España de primavera, realizado por la Cámara de Comercio Alemana para España entre el 16 de marzo y el 10 de abril y presentado este jueves, las expectativas de inversión se mantiene en niveles elevados. Un 35% de las compañías prevén aumentar la inversión en España, un 45,9% la mantendrá, un 13,5% la reducirá y un 5,5% no prevé ninguna inversión. Estas cifras, que arrojan un saldo neto positivo de 21 puntos, incluso han mejorado respecto al barómetro de otoño de 2025.

En cuanto a las plantillas, un 40,5% de las compañías alemanas en España prevé crecimientos en los próximos 12 meses, frente a un mismo porcentaje que no prevé cambios y un 19% que anticipa una reducción. Son cifras similares a las del barómetro anterior, también con un saldo neto positivo del 21%, lo que indica que la situación geopolítica no ha alterado los planes de las compañías alemanas presentes en España, una lista que incluye a Volkswagen, Mercedes, Bayer, Siemens, Merck o Braun.

Donde sí se aprecian cambios es en la enumeración de los principales riesgos para los próximos 12 meses, un giro que responde a la guerra abierta por EE UU e Israel contra Irán y que ha impactado en el precio del petróleo. La preocupación por el precio de la energía se ha disparado del 11% al 54% de las compañías; los precios de las materias primas son citados por el 50%, desde un 16% el pasado otoño, y un 46% menciona las interrupciones en las cadenas de suministro, frente a un 14% hace seis meses.

Preguntadas por el impacto en sus negocios del conflicto en Oriente Próximo, un 77% de las empresas señala un aumento de costes de inputs, que incluyen materias primas y productos intermedios, y un 45,9% apunta a interrupciones en la cadena de suministro. En cuanto a la política arancelaria de Estados Unidos, un 70% señala que provoca un aumento de costes relacionados con aranceles, logística y exigencias de cumplimiento normativo. Las expectativas para la economía española, en un contexto de desaceleración del PIB y gran incertidumbre global, han empeorado: solo un 10,8% prevé que mejore, un 58% espera que se mantenga estable y un 31% pronostica que estará peor.