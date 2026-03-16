Explosivo desafío de la vivienda

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, con sus catástrofes humanitarias, medioambientales y económicas ha vuelto a eclipsar el principal desafío social de este país: el acceso a la vivienda. En realidad el conflicto ya ha agravado el problema por el aumento brusco del euríbor en pocos días en más de un 13% hasta el 2,52%.

La verdad es que el acceso a la vivienda (compra o alquiler) sigue agravándose año tras año. Las medidas adoptadas por las distintas administraciones no logran frenar la escalada de precios. El aplazamiento de un pacto nacional con expertos y todas las partes implicadas puede resultar explosivo.

La necesidad de buenas estadísticas y tener presente los derechos en juego, sobre todo los de los más vulnerables, es vital. En este sentido resulta muy útil la elaboración del Portal Estadístico del Notariado que ofrece por primera vez información oficial con datos reales sobre precios y compradores. Es relevante saber que en Barcelona el precio medio de la vivienda familiar a finales de 2025 era de 4.587 euros el metro cuadrado, un 5,5% más que en 2007 y un 10,8% más que en 2024. También que los compradores extranjeros han pasado de representar el 6,6% en 2007 al 20,8% en 2025. En el mismo periodo, la proporción de los compradores jóvenes (18 a 30 años) se ha reducido del 24,7% al 12,8%.

José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña, impulsor de estos estudios estadísticos, en una conversación con Albert Sáez, director de El Periódico, advirtió de la urgente necesidad de planificar el futuro. A su juicio, “si pensamos en Barcelona, el problema no lo resolveremos nunca”. La ciudad carece de suelo y cree que lo adecuado es tomar como referencia el Área Metropolitana de Barcelona, que ocupa un 2% de la superficie de Cataluña en la que habita el 50% de la población y genera dos tercios del PIB. Marín ve el riesgo de “una revolución social”, le preocupa la deficiente legislación y aboga por una planificación que vaya más allá de los cuatro años de las legislaturas. Subraya que es decisivo saber “rectificar las equivocaciones”.

El malestar social por la vivienda explica en buena medida la pérdida de confianza en la democracia. El catedrático de Ciencias Políticas Joan Subirats reflexiona en La brecha entre saber y hacer (Anagrama), sobre la crisis democrática. “Las democracias”, escribe, “están en el punto de mira por falta de resultados: se prometen muchas cosas que luego no se cumplen”. Su idea es que “la democracia tiene que ser no solo virtuosa, sino también eficaz”.

Y para ello considera que es “imprescindible que política y ciencia caminen de la mano, y que cada una de ellas ponga de su parte en ese caminar.” Recuerda dos principios: “la democracia no es el gobierno de los sabios, es el gobierno de todos”, y que “no hay una verdad única”.

La puesta en marcha de una actuación concreta precisa de acuerdos y ello se consigue creando un espacio común en el que compartir pruebas, argumentos y capacidad de persuasión”. Tenemos los mimbres pero falta la decisión política para ser eficaces ante una crisis que afecta a la democracia.