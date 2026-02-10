La ‘gran Barcelona’ reordena su crecimiento para ganar 131.000 pisos sin consumir más espacio

El Área Metropolitana de Barcelona, el organismo que agrupa la capital catalana y los 35 municipios de su entorno, retoma el Plan Director Urbanístico (el PDU), una puesta al día del Plan General Metropolitano, el famoso PGM de 1976. El pleno de la institución ha aprobado este miércoles inicialmente el documento que fija las líneas estratégicas sobre qué quiere ser, cómo y dónde... en el horizonte de 2050. Y partiendo de la base de que se crecerá en 184.000 habitantes (hasta 3,6 millones de personas) que necesitarán 131.000 viviendas más, con sus correspondientes equipamientos y espacio público. El documento busca reequilibrar el territorio: que el área metropolitana no sea ‘Barcelona y el resto’, sino crear nuevas “centralidades” donde se mejore el equilibrio entre vivienda y actividad económica. Si manda la economía, sumar vivienda; y viceversa. Por ejemplo, en nodos como Porta Garraf, Delta-Gran Via, Morrot, Cruïlla Sant Boi, Diagonal-Llobregat, Quatre Camins, Porta Maresme o Besòs Central, Torrassa, Quatre Camins o Baricentro.

El plan también marca cifras o líneas rojas. Como la construcción de 220.000 nuevas viviendas, blindar espacios libres, no consumir nuevo suelo e incluso desclasificar 1.850 hectáreas de suelo urbanizable, y una movilidad más sostenible, con avenidas metropolitanas y que el uso del coche caiga drásticamente: a la mitad. El documento, sin embargo, no pone calendario ni concreta quién pagará las intervenciones.

En una situación inédita, esta es la segunda aprobación inicial del documento, que se ha vuelto a redactar porque la primera versión, de 2023, recibió más de 5.000 alegaciones e informes: desde particulares, hasta empresas, pasando por Ayuntamientos o entidades públicas como Protección Civil o la Agencia Catalana del Agua.

El vicepresidente del área de políticas urbanas del AMB, Damià Calvet, ha celebrado la aprobación inicial y la perspectiva de que, antes de terminar este mandato municipal en 2027, el PDU pase la aprobación provisional. “El Área Metropolitana es la mayor concentración de población del país y concentra las insfraestructuras más relevantes, puerto y aeropuerto. Debe liderar en un contexto donde el hecho urbano y metropolitano gana peso, porque es lo que puede generar condiciones de cohesión y sostenibilidad, que permiten ganar capacidad de progreso”, ha subrayado. Calvet recuerda que la actualización del planeamiento está prevista en la ley de 2010 que creó el Área Metropolitana.

Espacios de proyecto metropolitano que idea el Plan Director Urbanístico del Área Metropolitana de Barcelona.

El proceso de redacción de este documento arrancó hace más de una década, en 2015, y se trata también de incorporar cuestiones que ni estaban en la agenda pública en 1976, como la sostenibilidad o la perspectiva de género. Sí era propio de entonces planificar poniendo alfombra roja a los coches, por citar alguna diferencia. Calvet ha destacado las “cinco capas” del documento. La primera es blindar los espacios libres, porque el AMB tiene más de la mitad del suelo no urbanizable, y el PDU lo protege e incluso planea cómo mejorar su estado. La segunda es “consolidar el sistema policéntrico”, con los citados nuevos nodos de progreso en los cruces de las avenidas metropolitanos. La tercera es repensar la movilidad, con “más y mejor transporte público” y aumentando la movilidad activa, a pie o en bicicleta.

La cuarta es la capa que bajo el paraguas de “garantizar la cohesión” incluye “el reequilibrio entre usos residenciales y económicos” y contempla el crecimiento de vivienda y que el 10% de las viviendas principales sean asequibles. En este capítulo se incluye también el crecimiento en 3.150 hectáreas de equipamientos y casi 5.800 de espacio público. Y la quinta capa es la que se refiere al “metabolismo y recursos naturales”, con la idea de preservar los recursos del territirio con criterios de ahorro, reaprovechamiento, economía circular y de proximidad. El plan prevé, en este sentido, que el consumo doméstico se reduzca un 12% y el de la actividad económica un 19%.

Competencias en urbanismo

En la presentación del PDU este martes en la sede del AMB, el vicepresidente Damià Calvet también ha explicado que con el futuro documento, el organismo, que ya tiene competencias en residuos, transporte púbico o agua, ganará también “competencias en urbanismo”. “El plan director se dota de autoridad urbanística que permitrá regular el desarrollo”, una frase que se concreta en la creación de una nueva comisón de urbanismo de la Generalitat del ámbito metropolitano. Igual que hay una paritaria entre el Govern y el Ayuntamiento de Barcelona, se cree una entre Govern y AMB por la que tengan que pasar los planes urbanísticos de envergadura (como pasó por la comisión el de las Tres Chimeneas del Besòs).

Formalmente, a las nuevas áreas de centralidad, o nodos, el documento las llama “áreas de interés metropolitano” y se dividen entre unas ochenta Áreas de Oportunidad Metropolitana (AOM, donde hay potencial de crecimiento y se idea mejorar la mixtura de usos) y Áreas de Regeneración de Espacios Abiertos (para intervenir en espacios libres de cemento). La ley del AMB, prevé aterrizar todos estos objetivos estratégicos que fija el PDU en una herramienta más concreta, el POUMet, sigla que responde a Plan de Ordenación Metropolitana y para el que no hay fecha.