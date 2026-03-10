El Consejo de Ministros acuerda proponer a Inés Olóndriz como presidenta de la Airef

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (izquierda), y la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz, en el Ministerio de Hacienda el 10 de abril de 2025.

El Gobierno ha propuesto oficialmente al Congreso a Inés Olóndriz, actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local en el Ministerio de Hacienda, como nueva presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros celebrado este martes, una semana después de que el departamento dirigido por la vicepresidenta María Jesús Montero confirmara que era la elegida para sustituir a Cristina Herrero en el cargo. La candidata deberá obtener ahora el respaldo de la Cámara baja, un examen que se anticipa complicado no solo por una razón básica de aritmética parlamentaria —el bloque de investidura está resquebrajado—, sino por las dudas sobre la imparcialidad que suscita el nombramiento.

Olóndriz fue designada en 2020 por Montero para ocupar un puesto clave en Hacienda, por lo que acabaría evaluando políticas en cuyo diseño participó desde el ministerio, como la propuesta de reforma de la financiación autonómica o la quita de la deuda de las comunidades. Por ello, en los últimos días se han sumado las voces que consideran que su nombramiento daña la imagen de la institución, un organismo con autonomía financiera y de personal, e independiente por ley del poder ejecutivo.

Las críticas en este sentido no solo proceden de la arena política, sino también de parte del mundo académico, jurídico y de la misma Administración. El paralelismo más cercano es con José Luis Escrivá, quien llevó las riendas de la Airef en autonomía como primer presidente de la institución, pero después pasó directamente del Consejo de Ministros a gobernador del Banco de España. La relación entre el Gobierno y el organismo, además, se ha tensado en los últimos meses a cuenta del nuevo examen sobre la sostenibilidad de las pensiones que exige el Ejecutivo y que la Airef mantiene paralizado, al considerar que la petición “socava la independencia” de la institución.

En el plano técnico, en cambio, hay consenso en que Olóndriz cumple con los requisitos que exige el puesto. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, con un máster ejecutivo en Administraciones Públicas por Esade y analista financiera certificada por la European Federation of Financial Analyst Societies (EFFAS), tiene experiencia tanto en el sector público como en el privado. Funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Barcelona desde 1990, cubrió el puesto de analista sénior del equipo de Sovereing & International Public Finance de S&P Global Ratings entre 2011 y 2020, cubriendo gobiernos locales y regionales y entidades públicas en España y en el Reino Unido.

La Airef fue creada por impulso europeo hace más de una década, después del rescate del sistema financiero, con la tarea de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas. Herrero fue nombrada presidenta por unanimidad en el Congreso y llevaba desde inicios de 2020 al frente de la institución —los mandatos son de seis años sin posibilidad de prórroga—, donde ocupó anteriormente el puesto de directora de Análisis Presupuestario. El nombramiento de Olóndriz, que el Consejo de Ministro ha comunicado este martes al Congreso, precisará la mayoría absoluta de la Comisión de Hacienda de la Cámara baja; si no fuera posible, bastaría la mayoría simple de la comisión competente del Senado.

Jorge Ferreras, nuevo director general de Tributos

El Consejo de Ministros también ha nombrado a Jorge Alberto Ferreras como nuevo director general de Tributos del Ministerio de Hacienda en sustitución de María José Garde, que ha dejado el puesto para ocupar el cargo de jefa del Secretariado del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), Ferreras es inspector de Hacienda del Estado y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en torno a la fiscalidad internacional. Hasta ahora ocupaba el cargo de subdirector general de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, y fue recientemente nombrado miembro del comité de expertos de cooperación internacional para temas tributarios de la ONU, así como coordinador del subcomité de fiscalidad patrimonial.