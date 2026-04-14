Bonoloto: comprobar sorteo del martes 14 de abril
El sorteo de Bonoloto de este martes se juega por un bote de 1,8 millones
Loterías y Apuestas del Estado juega este martes a Euromillones y Bonoloto, dos de los juegos más esperados y seguidos de la semana. El Euromillones reparte hoy un bote de 155 millones de euros, pero la Bonoloto, no se queda atrás y hoy, juega por un bote de 1,8 millones de euros.
En el sorteo de Bonoloto de ayer lunes no hubo acertantes de primera categoría, pero hubo un ganador de segunda categoría que se llevó un premio de más de 154.000 euros, siendo el boleto sellado en Puerto del Rosario, Las Palmas.
BonoLoto: premios y ganadores del 13 de abril de 2026 https://t.co/4dJbdFBRBh— BonoLoto (@bono_loto) April 13, 2026
Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy
Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este martes 14 de abril han sido los siguientes:
- Combinación ganadora: 15, 17, 18, 22, 32, 43
- Número complementario: 21
- Reintegro: 6
Todos los premios
- Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.
- Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario
- Tercera categoría: Acertar 5 números.
- Cuarta categoría: Acertar 4 números.
- Quinta categoría: Acertar 3 números.
- Reintegro: Acertar el número de reintegro.
Comprobar los números premiados
Una vez terminado este sorteo y todos los juegos del día, SELAE publica en su página web oficial todos los resultados y puedes comprobar si cuentas con los números premiados.
Además, desde la página web de EL PAÍS te contamos todos los resultados de los principales sorteos del día.
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