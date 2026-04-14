Impuesto predial en Bogotá 2026: últimos días para pagar con 10% de descuento y calendario tributario

La Secretaría Distrital de Hacienda define el calendario tributario con fechas clave para pagar los impuestos predial, de vehículos e ICA, con descuentos por pronto pago y opciones en cuotas sin intereses

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá ha definido el calendario tributario 2026 que establece los plazos para el pago del impuesto predial unificado con descuento, el impuesto sobre vehículos y el impuesto de Industria y Comercio (ICA). El calendario establece fechas límite para acceder a descuentos por pronto pago y evitar sanciones.

Las fechas clave para pagar el impuesto predial en Bogotá en 2026

Las personas propietarias de inmuebles en Bogotá podrán acceder a un descuento del 10% al pagar el impuesto predial unificado antes del viernes 17 de abril de 2026. Para quienes no logren cumplir con esta fecha, el plazo máximo para pagar sin descuento es el próximo 10 de julio de 2026. A partir de ese día, podrían generarse sanciones o intereses por mora.

Asimismo, existe la opción del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), que permite diferir el impuesto sin intereses. Para acceder a esta facilidad de pago, los contribuyentes deberán presentar su declaración inicial a través de la Oficina Virtual antes del 8 de mayo de 2026. El SPAC se divide en cuatro cuotas iguales, con las siguientes fechas de vencimiento en 2026:

5 de junio

14 de agosto

2 de octubre

4 de diciembre

Calendario del impuesto de vehículos en Bogotá

En la capital colombiana, los propietarios de vehículos pueden acceder a un descuento del 10% si pagan antes del 15 de mayo de 2026. De no pagar durante las fechas con descuento, el plazo máximo para cumplir con la obligación sin recargos es el próximo 24 de julio de 2026.

Para este tributo también es posible acogerse al SPAC presentando la declaración inicial antes del 12 de junio. El pago podrá realizarse en dos cuotas: la primera, con fecha límite del 3 de julio, y la segunda, el 4 de septiembre de 2026.

La declaración y pago del impuesto de Industria y Comercio (ICA)

El impuesto de Industria y Comercio (ICA) está dirigido a quienes desarrollan actividades comerciales, industriales o de servicios en Bogotá. Este se rige bajo un calendario tributario de pagos bimestrales para los contribuyentes del régimen común. En 2026, las fechas de vencimiento son:

10 de abril para el primer bimestre

12 de junio para el segundo

21 de agosto para el tercero

9 de octubre para el cuarto

11 de diciembre para el quinto

El sexto bimestre deberá pagarse el 12 de febrero de 2027

Por otro lado, los agentes de retención del ICA deberán apegarse a un calendario diferente que establece las siguientes fechas:

20 de marzo para el primer bimestre

22 de mayo para el segundo

17 de julio para el tercero

18 de septiembre para el cuarto

La Secretaría Distrital de Hacienda ha recomendado a los contribuyentes consultar periódicamente el portal oficial para verificar posibles actualizaciones y efectuar los pagos de sus impuestos a través de los canales habilitados.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.