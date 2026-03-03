Telefónica introduce la IA en la ciberseguridad para empresas

Telefónica ha presentado este martes en el Mobile World Congress (MWC) su propuesta denominada SOC del Futuro, un servicio de ciberseguridad gestionada que busca transformar el funcionamiento de los centros de operaciones de seguridad tradicionales. Este nuevo modelo se basa en un sistema cognitivo y automatizado diseñado para fortalecer la ciberresiliencia de las organizaciones ante un entorno de amenazas cada vez más dinámico. La herramienta integra capacidades de inteligencia artificial en las plataformas de seguridad actuales y las combina con automatizaciones desarrolladas por Telefónica Tech, permitiendo que el centro no solo reaccione ante alertas, sino que aprenda y se optimice para anticipar posibles incidentes.

La arquitectura de este proyecto unifica información proveniente de múltiples fuentes, como redes de comunicaciones, dispositivos finales, identidades digitales y entornos de computación en la nube. También incorpora el análisis de la superficie de exposición externa, es decir, los activos de una empresa que son visibles desde internet. Al integrar estos datos, el sistema ofrece una visión del riesgo real de la compañía, lo que permite priorizar los incidentes en función de su impacto potencial en el negocio. De esta manera, los mecanismos de detección y respuesta se ajustan de forma dinámica según el contexto de la amenaza y la experiencia acumulada en operaciones previas.

Alejandro Ramos, director de Ciberseguridad de Telefónica Tech, ha explicado durante el evento que el modelo de centro de operaciones convencional resulta insuficiente ante la sofisticación de los ataques actuales. Según Ramos, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para todas las empresas, y este nuevo enfoque combina el conocimiento de expertos con tecnologías avanzadas para mitigar riesgos de forma más precisa. Uno de los beneficios directos de esta automatización es el acortamiento de los tiempos de reacción, lo que permite que los profesionales de seguridad dejen de gestionar tareas repetitivas o amenazas ya conocidas para concentrarse en la resolución de incidentes de alta complejidad y en la toma de decisiones estratégicas.

El servicio incluye herramientas para medir el impacto real de los incidentes, proporcionando a las empresas métricas sobre la evolución de su nivel de riesgo. Esta capacidad de análisis ayuda a las organizaciones a comprender cómo mejora su resiliencia con el tiempo. Con este lanzamiento, Telefónica busca posicionarse en la gestión de entornos digitales complejos, ofreciendo servicios que se orientan a resultados medibles y a la protección de infraestructuras críticas.

En este contexto, la compañía Moeve es una de las entidades que ha comenzado a implementar este tipo de soluciones. Ambas empresas trabajan en la construcción de un centro de seguridad híbrido que integra la monitorización de las tecnologías de la información (IT) con las de operaciones industriales (OT).

Javier Galindo, responsable de seguridad de la información de Moeve, ha señalado que la ciberseguridad debe integrarse desde el diseño de los proyectos. Su concepto de seguridad consolida la convergencia entre los entornos digitales y físicos bajo un marco de confianza cero (Zero Trust), buscando maximizar las sinergias y garantizar la continuidad de las operaciones en un entorno hiperconectado.