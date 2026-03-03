Prisa presenta su plan estratégico 2026-2029 para alcanzar los 1.120 millones en ingresos y los 240 millones de ebitda

Prisa presenta este martes, en su Capital Markets Day (CMD), la hoja de ruta para los próximos cuatro años en sus unidades de negocio de educación y medios de comunicación. El Plan Estratégico de la compañía, editora de EL PAÍS, para el periodo 2026-2029 está basado en la estabilidad y la innovación para garantizar el crecimiento.

Las grandes cifras que recoge el Plan apuntan a que, en 2029, los ingresos de Prisa aumentarán hasta los 1.120 millones de euros y que el resultado bruto de explotación (ebitda) lo hará hasta los 240 millones, con un margen del 21%. La generación de caja tendrá un recorrido positivo, hasta lograr 100 millones de cash flow operativo al cierre del periodo, que también contempla la reducción del apalancamiento, hasta situarse por debajo de 3x la ratio deuda neta/ebitda.

La compañía va a fortalecer el negocio, tanto para Santillana como para Prisa Media, impulsando nuevas vías de ingresos, apoyándose en la innovación, la inteligencia artificial (IA) y el talento interno para maximizar la llegada y aprovechar las oportunidades de negocio.

En el caso de Santillana, el Plan contempla superar los 4,5 millones de suscripciones en sus sistemas de enseñanza, con unos ingresos totales de 600 millones de euros, un ebitda de 175 millones y un cash flow operativo de 75 millones. Actualmente, la compañía cuenta con 3,6 millones de suscripciones y 30 millones de estudiantes. La compañía considera que la IA aplicada por Santillana es esencial para mejorar el desarrollo de los estudiantes, ayudar a los profesores y las escuelas y facilitar que las familias se impliquen en la educación de sus hijos.

Dentro de sus novedades, Santillana ha presentado Sumun, una propuesta educativa que analiza las habilidades de cada alumno y propone una medición continua para tomar decisiones inmediatas y asegurar que cada alumno alcance su máximo potencial. La segunda apuesta de Santillana es Richmond Pro, una solución integral para el aprendizaje del inglés con impacto profesional y que impulsa la empleabilidad, combinando aprendizaje y evaluación.

Por su parte, Prisa Media se marca como objetivo alcanzar en 2029 unos ingresos de 520 millones de euros, un ebitda de 74 millones y un cash flow operativo de 25 millones. Especialmente relevante es la previsión de suscriptores de EL PAÍS, que se dispara hasta los 800.000.

Prisa tiene marcas centenarias volcadas en la información y en la defensa de la verdad, con más de 1.800 periodistas de un total de 3.600 empleados. Su plan activa seis ejes y los organiza en cuatro verticales. El primero de esos ejes es la confianza, porque los ciudadanos necesitan y buscan contenido de calidad. El segundo es América, por el compromiso de la compañía con las democracias del continente. En tercer lugar, las nuevas audiencias, para ensanchar las existentes y llegar a los más jóvenes. El cuarto eje es el foco audiovisual y multiplataforma en los sites propios y en redes. El quinto es maximizar la publicidad digital, y enriquecerla con data. Y el sexto implica seguir avanzando en un modelo de ingresos cada vez más diversificado que garantice una empresa más sostenible.

Los cuatro verticales son información, deportes, música y estilo de vida, apoyados en la fuerza de las marcas globales (EL PAÍS, AS y LOS40) y en la capacidad de llegada local de otras potentísimas marcas como Cadena SER, Caracol o WRadio. Esto implica impulsar todavía más el área de hard news, establecer alianzas con partners estratégicos (AS, por ejemplo, ya emite en Claro TV con llegada a 90 millones de suscriptores; y Caracol Radio ya se escucha en Estados Unidos), ser más eficientes y activos en redes sociales y generar experiencias y eventos en vivo para usuarios de todas las edades en España y en América.