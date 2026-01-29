Joseph Oughourlian: “Debemos defender el pensamiento crítico y la verdad, cueste lo que cueste”

La educación de calidad y la información independiente son los cimientos imprescindibles para consolidar Estados fuertes e independientes. Pero en América Latina “hay gente interesada en sembrar la mentira para tergiversar elecciones, justificar la violencia y sostener dictaduras”, ha dicho el presidente del Grupo Prisa, Joseph Oughourlian, durante la apertura el jueves de la segunda jornada del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado en Ciudad de Panamá por CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, con el apoyo de Prisa (editor de EL PAÍS) y World in Progress (WIP). Contra ese flagelo, ha dicho Oughourlian, “debemos defender el pensamiento crítico y la verdad, pase lo que pase, cueste lo que cueste (…) Esa es la lucha en la que estamos: la lucha por la democracia, la lucha contra la desinformación, la lucha por la verdad y por la confianza”.

Oughourlian ha advertido que la región vive tiempos convulsos. “Las grandes potencias”, dijo, “van a seguir viniendo hasta aquí con falsas promesas de modernización y democracia. Y, para hacerles frente, solo hay una respuesta: formación e información para los 670 millones de ciudadanos” que viven en América Latina. Oughourlian citó al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, orador el miércoles durante la apertura del Foro junto a otros seis jefes de Estado, en una reunión de mandatarios latinoamericanos que no tiene precedentes. “No puedes tener paz y trabajo si no hay educación. La mejor manera de combatir la pobreza y asegurar la democracia es la educación. Sin educación no se construye nada’, dijo Paz. Y la educación es, para Prisa, una vocación y casi les diría que una obsesión. Y estamos preocupados”, ha dicho Oughourlian.

Sucede que las cifras regionales son alarmantes. Según los datos de la Unesco y PISA, el 55% de los estudiantes de América Latina y el Caribe no alcanzan los niveles mínimos de competencia en lectura, en comparación con el 26% de los alumnos de la OCDE, la organización que reúne a 38 economías avanzadas. “Si estos niños no alcanzan las competencias mínimas de lectura podrán ser engañados, coaccionados y manipulados. Y ya se está viendo: solo el 43% de los latinoamericanos de entre 16 y 25 años apoyan la democracia como el mejor sistema de gobierno”, ha dicho el presidente de Prisa. El Grupo Prisa aporta para revertir esa realidad a través de Santillana. “En nuestras manos está despertar la capacidad de nuestros 120 millones de estudiantes de educación básica. Porque deben saber que el gasto promedio en educación por cada niño latinoamericano es la tercera parte del gasto en la OCDE”, ha lamentado Oughourlian.

Joseph Oughourlian durante su ponencia. Aggi Garduño

Es en este contexto donde alcanza la mayor relevancia la conjunción de la educación de calidad y la información veraz. “En Prisa Media, en América tenemos casi 600 periodistas y seguimos creciendo. Les voy a recordar una obviedad: los medios independientes informan, investigan, contextualizan y distinguen la verdad de la mentira, los hechos de las versiones interesadas. Ustedes saben que la peor amenaza para la democracia y para la paz son las mentiras generadas por algoritmos y plataformas que escapan a los controles más básicos. Eso no es periodismo”, ha dicho.

Oughourlian cerró su discurso con lo que consideró buenas noticias. El uso de las nuevas tecnologías, ha dicho, “también se puede usar para mejorar y acelerar la llegada de la educación y la información a la mayor cantidad posible de ciudadanos. Y nosotros la usamos porque nos permite ser cada vez más rápidos y más fuertes”. Puso como ejemplo el uso que hace de la inteligencia artificial Santillana: “3,6 millones de suscripciones garantizan que más del 20% de los alumnos del mercado privado estudien con materiales educativos a la vanguardia tecnológica y con un avanzadísimo sistema de innovación y data que asegura el máximo nivel de competencia de los alumnos”.

En cuanto a la información, “el desarrollo tecnológico nos ha permitido hacer más información y mantener redacciones abiertas 24/7, porque cuando se apaga Europa se enciende América y viceversa. Gracias al desarrollo tecnológico podemos tener una comunicación directa con nuestros lectores, publicar ya seis ediciones americanas de EL PAÍS y lograr que casi cuatro de cada 10 de nuestros lectores sean americanos, como lo son ya cerca de 70.000 de nuestros más de 450.000 suscriptores”. Se trata, en resumen, de construir “una sociedad mejor desde la educación y la información, desde la verdad y la confianza”.