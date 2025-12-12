EL PAÍS amplía su claro liderazgo en la prensa generalista con un aumento del 15% en el número de lectores

El diario en papel del Grupo Prisa alcanza su mejor cifra de audiencia desde 2021, supera en más de un 73% al segundo competidor, y suma más lectores que ‘El Mundo’ y el ‘Abc’ juntos, según el Estudio General de Medios

En medio de tiempos inciertos para la prensa en papel, la confianza de los lectores muestra la fortaleza del periodismo de calidad. Y el esfuerzo por llevar cada mañana un diario global en español a los puntos de venta tiene su mayor recompensa en la respuesta de los lectores. La edición impresa de EL PAÍS ha aumentado su audiencia durante el último año en un 14,8%, según la tercera ola del Estudio General del Medios (EGM) en 2025. El crecimiento pasa de los 736.000 lectores registrados en la misma ola final de 2024 a los 845.000 que refleja la medición del EGM este mes de diciembre. Esta cifra supone la mejor marca de este periódico a lo largo de la serie histórica de los últimos cuatro años, así como su subida más pronunciada en el mismo periodo que comprende desde el final del confinamiento por la pandemia hasta hoy. También es el incremento más alto registrado desde 2003 en la serie histórica del EGM, cuando se produjo una subida del 21%.

Este dato incrementa a un 73,5% la ventaja consolidada del diario del Grupo Prisa sobre El Mundo, segundo competidor de la prensa generalista española en papel, con 487.000 lectores registrados en esta tercera ola del EGM. EL PAÍS, de hecho, suma más lectores que El Mundo y el Abc juntos.

La audiencia de EL PAÍS duplica con creces a los siguientes en el escalafón: La Vanguardia (365.000 lectores), Abc (357.000) y La Voz de Galicia (326.000), y más que triplica a 20 Minutos (258.000), El Correo (205.000), El Periódico (177.000) y La Razón (122.000).

La evolución de EL PAÍS durante los últimos 12 meses ha experimentado un crecimiento que se ha acelerado a lo largo de las tres olas que el EGM publica cada año y que miden las audiencias radiofónicas y de los productos editoriales impresos. De los 736.000 lectores registrados al cierre de 2024, este periódico pasó a los 773.000 en primavera, 791.000 en verano y durante el último cuatrimestre de 2025 ha subido hasta los 845.000. En comparación con la misma ola del año pasado, mientras la audiencia de EL PAÍS ha aumentado un 14,8%, la de El Mundo se ha reducido, con lo que la diferencia se ensancha hasta los 358.000 lectores.

Así como EL PAÍS mantiene una curva sostenida de crecimiento en el número de suscriptores a su edición online, con cifras por encima de los 425.000 abonados, la apuesta editorial que tiene reflejo en las páginas de la edición impresa también proyecta su radio de influencia por encima del resto de diarios de información general en España. Los datos del EGM por regiones reflejan que EL PAÍS es el diario generalista de tirada nacional más leído en 15 de las 17 comunidades autónomas. Y constituye la principal opción para hombres y mujeres en todos los tramos de edad analizados, que van desde la adolescencia hasta el tramo de personas con más de 75 años.

A tenor de estas cifras, la edición impresa que cada día llega a los puntos de venta desde la fundación de este periódico hace ahora casi 50 años, bajo el mismo espíritu con el que nació para defender una democracia que por entonces aún no había nacido, registra durante los últimos meses un rápido crecimiento en la confianza de sus lectores. Ciudadanos dispuestos a comprar ejemplares que contienen una panorámica de las últimas 24 horas en la vida del mundo con información contrastada, opiniones y análisis para entender nuestro tiempo. Certezas frente a la incertidumbre de contextos que cambian a velocidad de vértigo y un refugio al margen del ruido generado por los múltiples canales de información que inundan el ecosistema informativo.

Este crecimiento de la edición impresa de EL PAÍS tiene lugar en medio de una evolución del alcance de la prensa española en papel que refleja una caída sostenida durante el último año: de los 5.612.000 lectores de todas las cabeceras registrados en la ola del EGM en diciembre de 2024 a los 5.317.000 actuales. El reparto de estos últimos se divide en 4.683.000 lectores de prensa generalista, 1.400.000 de diarios deportivos y 208.000 de periódicos económicos.

Entre todos los diarios españoles, Marca mantiene el liderazgo entre los cinco primeros con 938.000 lectores, seguido de EL PAÍS, con 845.000; El Mundo, con 487.000; As, con 381.000; y La Vanguardia, con 365.000.