Prisa culmina 2025 con un fuerte impulso de sus negocios digitales

Los ingresos ascienden a 904 millones y el resultado bruto de explotación, a 163 millones. EL PAÍS supera los 451.000 suscriptores totales, con un crecimiento del 12%, y Santillana alcanza 3,6 millones de suscripciones, 19% más

El Grupo Prisa continúa su decidida apuesta por la transformación digital. Sus dos principales indicadores, el número de suscriptores de EL PAÍS y las suscripciones de Santillana, tuvieron un excelente comportamiento en 2025. En concreto, los suscriptores de EL PAÍS alcanzan la cifra de 451.304 al cierre del año pasado, lo que significa un crecimiento anual del 12%. Por su parte, las suscripciones a los sistemas de enseñanza de Santillana acaban en 3,6 millones, con una subida del 19%.

Por negocios, las ventas de Santillana crecen un 1%, gracias a la mencionada mejora de los sistemas de enseñanza y al registro de ventas institucionales no recurrentes en Argentina en el segundo trimestre de 2025. Además, el negocio público de Brasil crece, a pesar del retraso de la mayor parte del pedido de Novedad del Ensino Médio, a 2026. El resultado del pedido ha sido muy positivo, con una cuota de mercado extraordinaria de alrededor del 50%, si bien la entrega y por tanto el registro de la mayoría de sus ingresos (más del 75%) se ha trasladado a 2026. Por su parte, en PRISA Media destaca el crecimiento en la publicidad (+1%) y el incremento del 16% de los ingresos de los suscriptores de El PAÍS.

A cierre de 2025, los ingresos globales del Grupo Prisa, editora de EL PAÍS, se sitúan en 904 millones de euros, un 2% por debajo del año precedente. El resultado bruto de explotación (ebitda) alcanza 163 millones, con un descenso interanual del 12%. En la evolución de los resultados respecto a 2024 han estado implicados el impacto cambiario negativo, las indemnizaciones asociadas a las reorganizaciones llevadas a cabo en Prisa Media y Santillana y la sentencia de Cofina, que tuvo un efecto positivo extraordinario de 10 millones en 2024.

El resultado financiero mejora un 16% respecto a 2024. Destacan los menores gastos por intereses, el impacto de la nueva refinanciación firmada en el segundo trimestre de 2025 y el menor ajuste por inflación en Argentina. El resultado neto de 2025 se sitúa en -27 millones de euros.

Al cierre del pasado ejercicio, Prisa presenta un aumento en el flujo de caja operativo del 6%, una deuda neta de 757 millones de euros y una fuerte posición de liquidez, de 218 millones de euros.

Entrando al detalle de las unidades de negocio, Prisa Media muestra un ebitda de 50 millones de euros, lo que representa un descenso del 12% respecto al año anterior. Esta caída es consecuencia del mayor gasto en indemnizaciones asociado a su reorganización. Sin tener en cuenta este impacto, el ebitda alcanza 58 millones de euros, en línea con lo obtenido en 2024.

Aparte del incremento en el área de suscripciones antes mencionado, en términos de audiencia las horas de escucha alcanzan, a diciembre de 2025, los 100 millones en media mensual, lo que representa un crecimiento anual del 4% y la cifra de descargas medias mensuales de audio asciende a 50 millones, con un aumento del 10%. Por su parte, el promedio mensual de visualizaciones de contenido audiovisual es de 222 millones, con una subida del 22% respecto el año anterior.

Santillana registra un ebitda reportado de 120 millones de euros, un 4% menos que en 2024. Este resultado está impactado por el efecto del mencionado retraso del pedido de Brasil. El 77% del ebitda proviene del negocio privado de la compañía. Los modelos de suscripción se han convertido, con el 49% del total, en la principal fuente de ingresos de Santillana.

Por otra parte, 2025 ha supuesto un punto de inflexión en el desarrollo de la estrategia ESG de Prisa, con la aprobación del nuevo Plan Director de Sostenibilidad, cuyo objetivo es reforzar el impacto positivo que generan los medios y la educación en la sociedad.

El próximo 3 de marzo, el Grupo PRISA presentará el Plan Estratégico 2026-2029 en el transcurso de su Capital Markets Day.