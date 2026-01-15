Oughourlian: “España es un país atractivo para invertir. Ha reducido sus grandes desequilibrios”

Los grandes inversores reunidos en la segunda jornada del XVI Spain Investors Day han refrendado esta tarde su apuesta por la economía española en un entorno macroeconómico global repleto de incertidumbres y disrupciones. Si Blackrock ya había situado por la mañana a España en el top 3 de destinos para su inversión, Joseph Oughourlian, presidente de Amber Capital y del grupo Prisa, editor de EL PAÍS y Cinco Días, ha defendido los fundamentos de España, una de las economías desarrolladas que más creció en 2025 y que más lo hará también en 2026, según el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Es un país atractivo para invertir. Dispone de un sistema muy avanzado de infraestructuras, tiene una mano de obra preparada, está en el corazón de Europa y ha reducido los grandes desequilibrios macroeconómicos, como el déficit o la deuda procedentes de la crisis de 2008″, expuso durante su intervención. Oughourlian también resaltó que la suma de las políticas públicas y la llegada de capital privado de los últimos 15 años ha propiciado una transformación completa de la economía española: “De la dependencia del ladrillo ha pasado a ser una economía en la que las infraestructuras y las empresas energéticas han adquirido un papel protagonista”.

En su intervención, el presidente de Amber Capital y Prisa reafirmó su interés por seguir creciendo en el sector de la defensa (Amber es uno de los principales accionistas de Indra, con un 6,23% de los derechos de voto, según los últimos datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores) y por ampliar el catálogo de participadas, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas. “Hay oportunidades en renovables, utilities o startups”, recalcó Oughourlian, que incidió en las importantes oportunidades de crecimiento para Prisa en el ámbito deportivo, como la alianza con LaLiga, o en el ámbito musical, como el despliegue de las radios del grupo en Latinoamérica.

Un optimismo hacia la competitividad nacional compartido por Manuel de la Rocha, director de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 en Presidencia del Gobierno, que subrayó que la inversión extranjera ha sido crítica para afianzar la recuperación económica de España. “La economía española ha recibido 650.000 millones de euros en los últimos 10 años a pesar de la incertidumbre generada por la pandemia. España está preparada para recibir inversión, seguir generando miles de empleos y desarrollar tecnología, crecimiento y prosperidad”, aseveró durante su intervención.

Ante la posibilidad de que los inversores trasladen su apuesta a otros países, De la Rocha se mostró seguro de que no se producirá ese trasvase: “La confianza en la economía española sigue siendo muy fuerte. El crecimiento económico ha sido muy robusto, la creación de empleo también lo ha sido, con mas de medio millón de puestos de trabajo creados en 2025, y el consumo privado sigue siendo muy fuerte".

Javier Valle, senior managing director del fondo Apollo Global Management, también apuntó a España como destino prioritario de sus inversiones en el corto y medio plazo, como refrenda su reciente entrada en el capital del Atlético de Madrid con la adquisición del 57% de las acciones por un importe estimado de 1.425 millones de euros. “Tenemos preparados otros 8.000 millones de euros para invertir en Europa y España es una parte significativa de ese volumen. Hay algunos sectores clave como energía, transición energética, infraestructuras o industria. Todos esos proyectos que tenemos en mente son a largo plazo y actuarán sobre infraestructuras críticas”, desgranó.

Por su parte, Lord Davies of Abersoch, exministro de Comercio del Reino Unido y presidente de LetterOne, el gigante inversor que posee, entre otras compañías, el 77% del capital de la cadena de supermercados Dia, resaltó que sigue interesado en crecer en España. “Queremos invertir más. No miramos a los excels en el corto plazo y nuestra obsesión es captar el talento para crecer, lo que constituye un gran desafío porque ahora mismo es una de las grandes dificultades que estamos afrontando las empresas en todo el mundo", aseguró durante su intervención, en la que ensalzó la importancia de las alianzas público-privadas que aseguren estabilidad económica y seguridad jurídica a los grandes inversores.