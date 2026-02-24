PRISA recibe una propuesta no solicitada del empresario Blas Herrero para reforzarse en el capital

El consejo del grupo de comunicación analizará en su reunión de hoy el plan, que plantea una ampliación de 300 millones, pedir una quita a Pimco y abordar una reestructuración

PRISA ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha recibido una propuesta de reestructuración del capital por parte del empresario asturiano Blas Herrero, titular indirecto de un 0,39% del capital social. El dueño de Kiss FM plantea reforzarse en el accionariado mediante una ampliación de 300 millones, pedir una quita a Pimco y abordar una reestructuración.

PRISA, editor de EL PAÍS, señala que el plan de Herrero no implica “una oferta, un anuncio, una decisión o un compromiso de formular una oferta pública de adquisición”.

La propuesta recibida “no ha sido solicitada por PRISA”, indica el hecho relevante enviado a la CNMV por el grupo. El consejo de administración de PRISA, en su reunión ordinaria que se celebrará hoy, “tiene previsto analizar la propuesta y adoptar las decisiones oportunas sobre la misma”, según recohe la nota al regulador.

Blas Herrero remitió el pasado día 18 de febrero una carta al presidente de PRISA, Joseph Oughourlian, en la que formula la propuesta, que pasa por una ampliación de capital de 300 millones de euros, la petición de una quita a Pimco (el mayor acreedor del grupo) y una reestructuración de las líneas de negocio en ingresos y gastos.

En la carta, Herrero señala sobre esa ampliación de capital: “Estaríamos dispuestos a liderar la iniciativa para que la compañía logre cubrir la parte del aumento que no fuese suscrita por los actuales accionistas de Prisa”. La entrada de “un nuevo socio de referencia de Prisa”, asegura, respetaría “la identidad, valores y principios” de la compañía. De esos 300 millones, unos 200 millones se destinarían a la “amortización parcial de la deuda”, pero este paso “estaría siempre condicionado a que se produzca una quita por parte de Pimco” y la cesión del resto del pasivo a entidades financieras españolas “dispuestas a participar en la operación”. Asimismo, la propuesta incluye “eventuales desinversiones no estratégicas”.

Se da la circunstancia de que PRISA y Pimco cerraron en mayo de 2025 un acuerdo de refinanciación que amplía los vencimientos de la deuda hasta 2029, flexibiliza la estructura financiera del grupo y mejora el coste medio de su deuda. Ese cambio se produjo después de que PRISA acordara en marzo una ampliación de capital por el 9,95% del total para captar unos 40 millones de euros, lo que se destinó a reducir la deuda del grupo y facilitar el acuerdo de refinanciación. Con los resultados del tercer trimestre, la deuda financiera neta se sitúa en 774 millones y la ratio deuda neta/Ebitda en 4,38 veces. PRISA suma una capitalización bursátil de 466 millones a cierre del lunes 23 de febrero. La compañía presentará el próximo martes 3 de marzo, en el marco del Capital Markets Day, el plan estratégico 2026-2029.

Blas Herrero ya intentó adquirir activos de PRISA hace más de cinco años. Entonces, el empresario presentó una oferta de adquisición por la unidad de negocio de medios de comunicación de PRISA, en una oferta que también fue “no solicitada”.

Joseph Oughourlian, presidente del consejo de administración de PRISA, es a través del fondo Amber el principal accionista del grupo de comunicación, con un 29,57% del capital, según los registros de la CNMV, seguido del grupo francés Vivendi, que cuenta con un 11,8%.