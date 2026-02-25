El economista Charles Manski gana el Premio Fronteras del Conocimiento por sus trabajos sobre la incertidumbre

En un momento histórico en el que el caos gana terreno en el tablero económico internacional, el XVIII Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Economía, Finanzas y Gestión de Empresas ha recaído en Charles Manski, catedrático de la Universidad Northwestern (Chicago, Estados Unidos), por sus investigaciones pioneras en la medición de la incertidumbre aplicada a la investigación económica y el análisis de las políticas públicas. El jurado ha destacado que el economista se ha convertido en una figura clave de la econometría y que su trabajo “ha influido profundamente en la investigación empírica en los ámbitos de la educación, las políticas sanitarias, los mercados de trabajo, las políticas industriales y los programas sociales”.

Manski nació en 1948 en Boston, y a lo largo de cinco décadas ha desarrollado métodos para evaluar el grado de confianza que se les puede asignar a las mediciones empíricas, razón por la cual sus contribuciones le han convertido en “una conciencia crítica de la medición en las ciencias sociales”, concluye el acta del jurado, que ha dado ha conocer su fallo este miércoles.

La mecha se prendió a finales de los ochenta, cuando Manski y su equipo se enfrentaron a una laguna metodológica en una investigación que estaban desarrollando sobre personas sin hogar: solo lograron reentrevistar a un 60% de la muestra original un año después del inicio del estudio, puesto que carecían de hogar fijo donde buscarlos. “El procedimiento estándar era asumir que las personas que abandonaban la muestra, lo hacían al azar, lo que implica que los individuos que los investigadores no consiguen volver a localizar son exactamente iguales a los que sí reencuentran”, explica el propio galardonado en una entrevista para la Fundación BBVA. Pero esta suposición no le convencía: sospechaba que la razón por la que no volvía a dar con ellos era que sus condiciones habían empeorado y estaban peor que el resto de los entrevistados.

Esta conjetura llevó a Manski a desarrollar una de sus mayores contribuciones a la econometría: la identificación parcial. Ese método sustituía “la certeza artificial de una cifra concreta por el uso de intervalos, una aportación metodológica fundamental donde en vez de forzar una estimación puntual, es decir, un único valor numérico, se ofrece un rango de resultados posibles que tiene en cuenta la incertidumbre de los datos”, apunta la Fundación BBVA.

El año pasado recibieron la misma distinción los economistas Olivier Blanchard (Paris School of Economics y MIT), Jordi Galí (Universitat Pompeu Fabra) y Michael Woodford (Universidad de Columbia), por sus aportaciones al diseño de las políticas monetarias. De todos los galardonados con el Premio Fronteras del Conocimiento, hasta 34 han recibido posteriormente el Premio Nobel, como David Card (2021), Ben Bernanke (2022), Claudia Goldin (2023), Daron Acemoglu (2024), Philippe Aghion y Peter Howitt (2025), entre los más recientes.

El trabajo de Manski “ha desvelado algunas de las suposiciones erróneas que hacemos los economistas y que hacen que nuestras predicciones y nuestra comprensión del comportamiento sean bastante frágiles”, según ha subrayado Richard Blundell, titular de la Cátedra David Ricardo de Economía Política en el University College London y miembro del jurado. El economista español Manuel Arellano, catedrático de Economía en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) del Banco de España y secretario del jurado, ha destacado su papel de “gran innovador en los métodos de medición empírica en la economía y en las ciencias sociales”, así como su influencia en la medición de las expectativas.

“Las empresas, los hogares, las personas tomamos decisiones o dejamos de tomarlas en función de la seguridad que tenemos acerca de nuestras circunstancias futuras”, ha ejemplificado Arellano, también experto en econometría y referente en el estudio de la incertidumbre. Si un agente económico es optimista sobre su futuro, será más propenso a consumir e invertir, mientras que en momentos de gran incertidumbre es más común que tales decisiones se paralicen. ”Inicialmente, esta actividad se percibió con escepticismo, pero hoy en día bancos centrales como el Banco de España, la Banca de Italia y la Reserva Federal de Nueva York sistemáticamente llevan a cabo encuestas recogiendo expectativas de agentes económicos, en buena medida basándose en ideas que Charles Manski puso en circulación”, ha añadido el español.