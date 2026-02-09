El Banco de España planea abrir un centro de educación financiera y museo en la antigua mansión de una condesa de Madrid

El Banco de España planea abrir un centro de educación financiera junto con un Centro de Formación para personal propio en Madrid, concretamente, en la antigua casa de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y Seebacher, condesa de Torre Arias con Grandeza de España, marquesa de Santa Marta y marquesa de la Torre. Se trata de la Quinta de Torres Arias, una finca del siglo XVI ubicada en el distrito de San Blas-Canillejas que la aristócrata, fallecida en 2012 sin descendencia, donó al Ayuntamiento de Madrid con la condición de que se utilizase para usos culturales e interés público. El parque se abrió para los ciudadanos en 2017, pero el inmueble y las caballerizas, rodeados de árboles, huertos y pozos, se mantienen cerrados.

El organismo presidido por José Luis Escrivá ha solicitado al Consistorio la cesión del inmueble a cambio de costear toda la rehabilitación y el mantenimiento para una misión educativa y sin ánimo de lucro, según informaron a EL PAÍS fuentes del sector y han confirmado otras fuentes conocedoras del proyecto. Este incluye, además, una parte museística interactiva sobre las monedas y el dinero y talleres para el público infantil, independiente del proyecto de museo para exhibir el patrimonio artístico del banco ya anunciado para el edificio de la plaza de Cibeles. La zona ajardinada, que sí seguiría bajo la responsabilidad municipal, continuaría abierta para el público general.

La apuesta por la educación financiera forma parte del Plan Estratégico hasta 2030 elaborado por el gobernador y este tipo de proyecto singular se inspira en los de otros bancos centrales europeos, como el de Francia, que en 2019 abrió su Museo de la Economía, el museo del dinero del de Italia, en Roma, o el del Bundesbank. Su objetivo consiste en trasladar a la ciudadanía y al público general el conocimiento sobre elementos básicos del sistema financiero, de los billetes y monedas o del funcionamiento de la economía en general.

La institución española ya cuenta con un Plan de Educación Financiera, para el que dispones de 400 colaboradores (de la patronal bancaria AEB a la Cruz Roja o la OCU, entre otros), pero sin ningún centro propio y este está pensado para recibir a estudiantes, profesores de secundaria, organizaciones de la tercera edad y eventos y conferencias de contenido económico.

El proyecto de formación interna está aún a medio perfilar pero, de salir a delante, serviría para alojar un nuevo sistema de formación, por el cual el personal y también parte de los candidatos a formar parte de la plantilla puedan estudiar y prepararse para las pruebas en dicho futuro centro. El plan forma parte del apartado Talento de este mismo plan estratégico, que concibe la formación como un instrumento destinado a “garantizar el adecuado desarrollo de todas las personas que trabajan en el Banco de España y prepararlas para aprovechar las distintas oportunidades” de progreso profesional.

Las conversaciones llevan meses en marcha y ya han entrado en el proceso administrativo formal. “El Ayuntamiento de Madrid está analizando la propuesta del Banco de España, como hace con todos los proyectos que recibe”, se limitan a señalar fuentes del Gobierno local.

Palacete de Torre Arias. Álvaro García. Álvaro García

El Banco de España valoró la posibilidad de poner en marcha el centro para la Educación Financiera en su edificio del número 522 de la calle Alcalá, donde actualmente se ubican todos los equipos de tecnología, datos, efectivo y caja, para lo cual deberían ampliar las instalaciones. Sin embargo, la alternativa de Torres Arias, situada a tan solo cuatro minutos de este edificio, se impuso como prioridad precisamente por su singularidad y el parque público que lo rodea, pues la institución lo ve como una forma de acercarse más a la gente. Además, la ubicación cercana al aeropuerto de Barajas lo hace también idóneo para acoger conferencias y reuniones internacionales.

El complejo pasó por una primera rehabilitación al pasar a gestión municipal, para garantizar su seguridad. El presupuesto del proyecto, a cargo del banco de España, no ha sido definido todavía, pero la remodelación podría ascender a algo menos de 20 millones de euros. Está previsto ofrecer algunas actividades, como la restauración, en régimen de concesión a empresas adjudicatarias. De lograr la leves verde municipal, el objetivo de la institución sería poder inaugurarlo entre finales de 2029 y principios de 2030, dentro del periodo de vigencia del Plan Estratégico.

El Banco de España ha solicitado una cesión demanial, una figura jurídica mediante la cual la Administración Pública autoriza el uso privativo, exclusivo o especial de bienes de dominio público por un máximo de 75 años. El bien sigue siendo propiedad pública, pero el concesionario asume todos los gastos de explotación y las necesidades de rehabilitación y conservación. Madrid cuenta con más de un centenar de inmuebles concedidos bajo la figura de concesión demanial, entre ellos varios a la UNED, a la Universidad de Alcalá de Henares, la Casa de América o el Museo del Prado, entre otras.

Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, nacida en San Sebastián en 1923, creció en una casa de la Calle General Martínez Campos, en la capital madrileña, pero al casarse con el físico Julio Peláez Avendaño se trasladó a la finca de Torres Arias, donde residió hasta poco antes de fallecer. Allí, según cuenta su fundación, es donde ambos “desarrollaron su amor por la naturaleza” y vivieron “con discreción y austeridad”. Si el proyecto ahora sobre la mesa fructifica, esa antigua casa tendrá una nueva vida.