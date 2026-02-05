¿Quién está más de baja laboral? La incapacidad temporal por edad y comunidad autónoma

La incidencia de las bajas entre los trabajadores de 25 a 35 años ha crecido un 67% en los últimos años, frente al 43% de 55 a 65 años

El aumento en los últimos años de la incapacidad temporal es uno de los fenómenos que más preocupa a empresarios, sindicatos y al propio Gobierno. Según cálculos distribuidos este martes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la incidencia de las bajas ha aumentado en torno a un 60% entre 2017 y 2024, con un incremento de la duración media del 15%. Cabe precisar que ni el aumento de los últimos años ni el peso del fenómeno es similar en cada grupo poblacional. El organismo que dirige Cristina Herrero intenta responder a esta pregunta con una herramienta que (a partir de las cifras de la Seguridad Social) desglosa el impacto de las bajas por colectivos, a partir del cual se derivan los siguientes datos.

Algunas de las principales conclusiones se extraen por la edad: los jóvenes faltan más por enfermedad al trabajo que los sénior y la brecha se amplía año a año. La incidencia de la incapacidad temporal por contingencias comunes (las que no son de origen profesional) por cada 1.000 afiliados es de 41,1 en el grupo de 25 a 35 años, mientras que en el de 55 a 65 años es de 29,7. A más edad más probable es enfermar, pero muchos especialistas en incapacidad temporal vienen advirtiendo desde hace tiempo que los sénior son más reticentes a acogerse a este derecho, dudas menos comunes (según los datos de la Airef) entre los jóvenes.

Y a más edad, menor incidencia de las bajas laborales: de 35 a 45 años es de 34,4 por cada 1.000 empleados y de 45 a 55 años, de 28,7. Se da la circunstancia, además, de que estas variables se están distanciando cada vez más por edad, vista la distinta evolución de cada grupo etario. El índice de incapacidad temporal ha crecido un 66% desde 2017 en el grupo de 25 a 35 años, mientras que el de 55 a 65 años ha aumentado un 43%. En estos datos no influye el incremento de trabajadores de los últimos años, ya que son cifras relativas.

Aunque entre los jóvenes hay más bajas, las de los empleados mayores son más largas, según la Airef. Los especialistas también vienen subrayando esta particularidad, que conecta con el hecho de que los veteranos tienden a acogerse a este derecho ante dolencias más graves y que implican un periodo de recuperación mayor. De ahí que la duración de las bajas por contingencias comunes del grupo de 55 a 65 años sea de 79 días y la del grupo analizado más joven, de 46 días.

Con una lógica parecida, los datos de la Airef muestran que los autónomos cogen muchas menos bajas (10,3 por cada 1.000 afiliados) que los asalariados (38,3), pero son mucho más largas (112 días los primeros, 42 días los segundos). Además, las bajas de los empleados por cuenta propia apenas han aumentado en prevalencia, mientras que entre asalariados se han disparado.

El desglose de los datos también subraya que las mujeres están más habitualmente de baja que los hombres. “La incidencia de IT en mujeres es superior a la de hombres, pero el crecimiento acumulado en el periodo es similar en ambos sexos”, indica el informe de la Airef.

Asimismo, el organismo de Cristina Herrero sostiene que la incapacidad temporal se da con mayor probabilidad en: empleados de empresas grandes (+81% con respecto a microempresas), nivel salarial medio (+52% con respecto al primer cuartil), sector público (+14%) y con contrato indefinido (+12% con respecto al fijo discontinuo). Estas últimas variables apuntan a una conclusión en la que insiste la Airef en varias ocasiones: a mayor estabilidad en el empleo, mayores índices de incapacidad temporal.

Los resultados por comunidades autónomas apuntan a conclusiones parecidas. Algunas de las economías más desarrolladas del país notifican los mayores índices de incidencia de la incapacidad temporal: Navarra (56,4 por cada 1.000 afiliados), Cataluña (51,9) y País Vasco (45,9).

La Airef también desagrega por tipo de dolencia. Las más comunes son las musculoesqueléticas (incidencia de 7,6), seguida de las de origen respiratorio (6,1). Con todo, estas tipologías han crecido menos en los últimos años que otras enfermedades, como las mentales (+83%, hasta una incidencia de 3,4) o las digestivas (+85%, hasta 4,01). “En el caso de los trastornos mentales, la duración media ha pasado de 67 días en 2017 a 98,5 días en 2024, mientras que las enfermedades de huesos, articulaciones y músculos han aumentado de 57,7 a 77,2 días en el mismo periodo”, agrega la Airef.