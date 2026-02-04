Los sindicatos ferroviarios mantienen la huelga del 9 al 11 de febrero tras reunirse con Puente

Decenas de personas durante una concentración tras los accidentes de Adamuz y Gelida, frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España).

Los sindicatos con más implantación entre los trabajadores ferroviarios, Semaf (el de maquinistas), UGT y CC OO, no cambian su hoja de ruta tras reunirse este miércoles con el ministro de Transportes, Óscar Puente: mantienen el paro en Renfe del 9 al 11 de febrero en protesta por los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona, según han confirmado al salir de la reunión. El primer accidente causó la muerte de 46 personas, entre ellas un maquinista; y el segundo la de otro profesional ferroviario. Los representantes de los trabajadores reclaman más seguridad e inversión en las infraestructuras. Indican que de momento no han alcanzado compromisos concretos con el Gobierno y que se seguirán reuniendo con el ministerio en los próximos días antes de los paros.

Semaf, el sindicato con más representatividad entre los maquinistas, fue el primero en llamar al paro. “Vamos a convocar huelga general en todo el sector para dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarios, con el fin de demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red”, dijeron en el comunicado en el que anunciaban la convocatoria de huelga en Renfe, a la que se fueron sumando el resto de sindicatos con presencia en el comité general: CC OO, UGT, Sindicato Ferroviario y CGT. En Adif los principales sindicatos (CC OO y UGT) no han convocado huelga, pero sí el Sindicato Ferroviario, que extiende el paro a Logirail, y CGT.

Por su parte, Semaf extiende el paro más allá de Renfe, al resto de empresas que emplean a maquinistas. “Los paros se llevarán a cabo en el Grupo Renfe, tanto en Viajeros (Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías) como en Renfe Mercancías; en las empresas privadas de transporte de viajeros de alta velocidad Iryo y Ouigo; y en las empresas privadas de transporte de mercancías Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail”, precisaba Semaf en un comunicado reciente. CC OO y CGT también convocan en varias de estas empresas privadas.

Además de Puente, en la reunión han participado el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano —se ha conectado de forma telemática porque está instalado en Barcelona por la crisis de Rodalies—, el presidente de Adif, Pedro Marco, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, informa Javier F. Magariño. Al tratarse de un asunto laboral, ante la huelga a la que está llamado todo el sistema ferroviario del 9 al 11 de febrero, también se ha contado con el director de Recursos Humanos de Renfe, Lucas Calzado.

Óscar Puente anunció este martes durante la comparecencia en el Congreso que se reuniría este miércoles con los maquinistas “para estudiar sus peticiones que han motivado la convocatoria de huelga”.

También ayer se celebró una manifestación que reunió unos 2.000 trabajadores ferroviarios (según los sindicatos convocantes) frente al Ministerio de Transportes. Reclamaban más inversión en seguridad y un mejor mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias. Los sindicatos convocantes subrayaron que el sistema es seguro, pero que hay fallas a corregir y que no se pueden obviar tras los accidentes mortales en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).