IonQ compra SkyWater y cumple el deseo de Trump de reactivar la fabricación de chips en EE UU

Nueva operación corporativa en el ámbito de los chips, bajo la revolución de la inteligencia artificial (IA). La empresa de computación cuántica IonQ ha anunciado un acuerdo para comprar SkyWater Technology en una operación que incluye pago en efectivo y acciones, y que valora al fabricante de chips en cerca de 1.800 millones de dólares (unos 1.515 millones de euros).

La transacción se basa en el objetivo establecido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reactivar la fabricación de chips en el propio mercado estadounidense, según ha señalado el consejero delegado de IonQ, Niccolo de Masi, en una entrevista con The Wall Street Journal. En la actualidad, SkyWater tiene instalaciones en Minnesota, Florida y Texas. Bajo este prisma, Trump impulsó la entrada del propio Gobierno de EE UU en Intel durante el pasado verano, con la toma de algo más de un 9% del capital.

Bajo el acuerdo, IonQ pagará 35 dólares por acción de SkyWater Technology, según informó en un comunicado. Este precio incluye 15 dólares en efectivo y 20 dólares en acciones, lo que representa una prima del 38 % sobre el precio promedio de las acciones de SkyWater durante los últimos 30 días.

Las acciones de SkyWater se han disparado a la apertura del Nasdaq más de un 7%, llegando a superar los 34 dólares.

El acuerdo concederá a IonQ acceso a una importante fabricación de chips en EE UU, lo que le permite acelerar el desarrollo de su propia tecnología y ampliar su atractivo para los clientes estadounidenses en sectores sensibles como el de defensa, según ha indicado el citado Niccolo de Masi en un comunicado.

IonQ, que tiene su sede en el estado de Maryland, es una empresa de hardware y software de computación cuántica, que aspira a popularizar la tecnología. A su vez, SkyWater se califica como el fabricante de chips de Estados Unidos, frente a sus rivales de Asia o Europa.

Las compañías foundries no diseñan chips habitualmente, sino que fabrican estos componentes para sus clientes. Por ejemplo, según recuerda Bloomberg, Taiwan Semiconductor Manufacturing es el mayor suministrador de chips de compañías como Nvidia y Apple.

SkyWater supone la mayor de las adquisiciones llevadas a cabo por IonQ en los últimos tiempos. Entre otras operaciones, IonQ adquirió en 2025 la start-up británica de computación cuántica Oxford Ionics por 1.080 millones de dólares.

“Esta fusión marca un momento crucial en la evolución de SkyWater”, afirmó Thomas Sonderman, CEO de SkyWater Technology, quien añadió que, “como la mayor fundición de semiconductores especializada en EE UU, SkyWater ya es el socio predilecto para servicios avanzados de desarrollo y fabricación, tanto en el sector público como en el privado, a medida que la computación cuántica y la fabricación se alinean cada vez más”. El ejecutivo ha señalado que la unión de fuerzas con IonQ, que tiene entre sus clientes a Amazon Web Services, AstraZeneca y Nvidia, acelerará múltiples vías de ingeniería para chips cuánticos de próxima generación, ofreciendo velocidad, precisión y escalabilidad. “Es importante destacar que SkyWater mantiene su pleno compromiso con todos nuestros clientes de fundición de semiconductores y continuará siendo el proveedor comercial cuántico predilecto, con un conjunto aún más amplio de soluciones de detección y redes cuánticas para todos nuestros clientes y socios”, ha explicado.

Según ambos socios, la fusión creará la primera empresa de plataforma cuántica de su tipo, integrada verticalmente. Además de fortalecer la posición de IonQ como socio de confianza del ecosistema y proveedor comercial en los sectores aeroespacial y de defensa, la empresa combinada estará en posición de seguir ofreciendo avances innovadores a clientes de diversos sectores, como el farmacéutico, el financiero y la computación en la nube y empresarial, entre otros.

“La tecnología y la arquitectura propias de IonQ, combinadas con las capacidades de I+D y fabricación terrestres de primer nivel de SkyWater y sus servicios de desarrollo diferenciados, crearán un ecosistema cuántico completo”, han declarado.