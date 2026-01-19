La nueva economía neoliberal, que se caracteriza por “dar más peso al mercado, eliminar al Estado”, ha comportado la concentración empresarial y conducido a la restricción de la competencia

“Estamos ante una crisis autoinducida”. El profesor Carles Manera sintetiza con estas palabras la situación actual de la economía mundial. Un panorama marcado por la “ortodoxia” de la nueva economía neoliberal que se caracteriza por “dar más peso al mercado, eliminar al Estado, liberalizar los mercados de capitales y privatizar las empresas públicas”. Un proceso que ha comportado la concentración empresarial y conducido a la restricción de la competencia. Una transformación que se ha agravado desde 2025 con la nueva Administración Trump, pero que empezó mucho antes.

El historiador y economista constata la decadencia estadounidense que se refleja sobre todo en su acelerada desindustrialización. “Estados Unidos ha podido inundar los mercados de dólares y adquirir con ellos las mercancías que los americanos han dejado de producir. Desde 1990, Estados Unidos ha perdido más de cinco millones de empleos industriales”. Su pronóstico es que el deterioro de la economía estadounidense “lo veremos en 2026”.

La relevancia de este inquietante análisis es que proviene de un catedrático de Economía, miembro del Consejo del Banco de España, por el que desfilan los profesionales más reputados del país y que al mismo tiempo pertenece a Economistas Frente a la Crisis, un grupo de expertos que no se han dejado arrastrar por el pensamiento dominante.

El mensaje de que estamos ante una crisis autoinducida deriva de la observación de la reciente historia que Manera divide en tres grandes etapas: 1913-1950; 1950–1973 y 1973-2008. Documenta con datos precisos que la época más floreciente ha sido el segundo periodo que se caracterizó por una potente inversión pública; altos impuestos a los más ricos con tipos máximos superiores al 90% en Estados Unidos y el Reino Unido y elevada productividad. Han sido los mejores años desde todos los puntos de vista; para los salarios, las clases medias y la reducción de las desigualdades.

El sistema que funcionaba bien se estropeó en la tercera etapa sobre todo a partir de 1979, con las liberalizaciones de Reagan y Thatcher que condujeron a una retirada del papel del Estado, un aumento exponencial de los beneficios de las finanzas respecto a las actividades productivas y una caída de los salarios. Con Trump se agravó con los tecnofeudales y la mentira como divisa.

Las ideas del profesor Manera daban todo el sentido al título de la jornada de reflexión La democracia amenazada impulsada por Portes Obertes del Catalanisme y Federalistes d’ Esquerra celebrada la semana pasada en el Collegi d’Economistes de Catalunya. Antes le había precedido Vitoria Camps, catedrática de Filosofía, que centró sus reflexiones en la necesidad de “recuperar la confianza”, y en prestar más atención a la autocrítica que a la crítica de los demás. Lamentó que “la izquierda haya abandonado el ideal de emancipación para combatir la desigualdad” y en esta misma línea aseguró que “la ética de la virtud es lo que más hace falta hoy”. Recordó que “la ética no se enseña como una asignatura sino con la práctica”. Dos visiones que complementan la realidad actual: los desastres del neoliberalismo y el abandono por la izquierda de sus señas de identidad.