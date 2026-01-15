Robles alerta sobre el “vacío jurídico” en Groenlandia

La ministra de Defensa avisa de que “sería un problema por cómo podría afectar a la OTAN el que un país miembro pudiera hacer un acto de presión sobre la soberanía de otro país de la Alianza”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha trazado las líneas rojas y los compromisos de España ante los conflictos que asolan el tablero internacional. En su intervención en la decimosexta edición del Spain Investors Day que se celebra este jueves en Madrid, Robles ha condicionado la presencia de tropas españolas en Ucrania a la consecución de un acuerdo de paz firme, al tiempo que ha expresado serias dudas del carácter jurídico sobre la soberanía en Groenlandia y la cohesión de la Alianza Atlántica.

Respecto al conflicto en el este de Europa, la ministra ha sido clara: España, como país firmemente comprometido con el multilateralismo y la paz, estaría dispuesta a participar en misiones de garantías de seguridad. Robles confirmó que, si se llegara a un acuerdo de paz firme, el Gobierno podría plantearse la presencia de fuerzas armadas en la zona para garantizar dicho pacto, tal y como se ha hecho en otros escenarios internacionales durante los últimos 35 años.

Sin embargo, la titular de Defensa no ocultó su escepticismo ante la viabilidad inmediata de este despliegue. “Soy escéptica porque la posición de Putin en este momento está muy lejos de aceptar esa presencia de tropas”, afirmó, detallando que Rusia no admite fuerzas extranjeras ni en una supuesta misión de paz.

Mientras tanto, España continúa su apoyo mediante el envío de material y la formación de más de 8.000 combatientes ucranianos. Las palabras de Robles llegan después de que Moncloa se haya abierto a debatir este asunto con los distintos grupos parlamentarios. Concretamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, la próxima semana. El mandatario del PP se ha mostrado contrario a dar apoyo a priori al Gobierno para este envío de tropas.

“Vacío legal” para Groenlandia

Por otro lado, Robles abordó la creciente incertidumbre en torno a Groenlandia, un territorio vinculado a un aliado de la OTAN, como es Dinamarca. Para la ministra, el problema en esta región no es de índole militar, dada la histórica presencia de bases estadounidenses en la zona, sino un conflicto de soberanía y derecho internacional. La ministra alertó sobre las consecuencias de que Estados Unidos decidiera incrementar su control vulnerando el ordenamiento jurídico: “Sería un problema por cómo podría afectar a la OTAN el que un país miembro pudiera hacer un acto de presión sobre la soberanía de otro país de la Alianza”.

Estas declaraciones llegan pocas horas después de que la ministra abriera la puerta en el Congreso de los Diputados al envío de tropas al país controlado por Dinamarca. Robles no ha descartado la participación militar de España en una misión de vigilancia en Groenlandia ante las constantes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anexionarse este territorio autónomo y dependiente de Dinamarca. “Reforzar la vigilancia en Groenlandia sí sería una opción”, ha declarado Robles a los medios en el Congreso, donde ha comparecido esta mañana en la Comisión de Secretos Oficiales.

Las declaraciones de la ministra llegan después de que Francia, Suecia, Alemania y Noruega anunciasen el envío de tropas al territorio autónomo danés para estudiar de forma conjunta posibles formas de cooperar para incrementar la seguridad en la región. Estos países aliados confirmaron su participación tras el fracaso de las conversaciones del miércoles entre Trump y las autoridades danesas y groenlandesas, en las que el presidente estadounidense insistió en su pretensión de anexionarse la isla alegando razones de “seguridad” frente a China y Rusia.

Finalmente, Robles aprovechó el foro para insistir en que estos desafíos exigen que Europa abandone sus “complejos” y refuerce su autonomía estratégica. En este sentido, destacó que España ya ha cumplido con sus compromisos al elevar la inversión en defensa al 2% del PIB, destinando más de 33.000 millones de euros a programas industriales. Según la ministra, esta inversión no solo es una cuestión militar, sino una herramienta esencial para garantizar la paz, la libertad y reducir la dependencia tecnológica de proveedores externos como Estados Unidos.

Escribano (Indra) pide apostar por la autonomía estratégica

En un contexto marcado por la incertidumbre global, el presidente de Indra, Ángel Escribano, ha reivindicado en el foro ante la ministra el papel de la compañía como el principal “tractor” del sector industrial español. Escribano subrayó que la empresa ha sabido identificar el camino hacia el que se dirige la defensa y la seguridad, centrando su estrategia en una preparación inmediata para acometer los retos actuales en el menor tiempo posible. Esta transformación ha convertido a Indra en uno de los valores más destacados del mercado bursátil, reflejando el éxito de su cambio de rumbo estratégico.

Uno de los puntos más rotundos de su discurso fue la defensa de la capacidad tecnológica nacional. Escribano rechazó categóricamente la idea de que España sufra un retraso tecnológico, asegurando que lo que existía era un “retraso en tomar la decisión de volver a hacerlo”. Según el directivo, la industria cuenta hoy con la tecnología y la disposición necesarias, aunque reconoció que el desafío más crítico reside actualmente en la capacidad de fabricación de los desarrollos tecnológicos.

La estrategia de Indra busca alejar a España de las vulnerabilidades que supone la dependencia de países que no son aliados, especialmente ante las restricciones en materias primas que ya están afectando al comercio global. Para ello, la compañía está potenciando el desarrollo de capacidades “en casa”, permitiendo una autonomía nacional que va desde la ingeniería de detalle hasta el soporte del ciclo de vida de los productos. En este sentido, destacó el nuevo impulso a las plataformas terrestres, un área en la que Indra asumirá el desarrollo íntegro, incluyendo pruebas y mantenimiento a largo plazo.

Escribano también puso en valor la colaboración con el tejido industrial. Indra se posiciona como la empresa con más proveedores y mayor presencia en el territorio nacional, habiendo mantenido recientemente encuentros con más de 200 empresas para coordinar los esfuerzos solicitados por el Ministerio de Defensa. Este esfuerzo está alineado con los 79 programas del Ministerio, de los cuales 31 son programas especiales de modernización que la industria debe ahora ejecutar con éxito.

Finalmente, el presidente de Indra destacó la importancia de los partenariados europeos. La industria nacional está sellando acuerdos con socios de la Unión Europea para compartir tecnologías y acelerar la puesta en marcha de productos avanzados. Para Escribano, esta cooperación es fundamental para dotar a las Fuerzas Armadas de los medios que demandan, trabajando en total sintonía con las políticas de inversión del Gobierno.

Además de Robles y Escribano, en la ponencia sobre la defensa del Spain Investors Day también participó Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de CEOE, quien también apostó por la inversión en esta industria. Según sus cálculos, cada euro invertido genera 2,2 euros de riqueza. Tras Fernández de Mesa, fue el turno de Isabel Gómez Cagigas, general manager de Cybersecurity Services Europe, Middle East and África de IBM, que hizo hincapié en las amenazas de ciberseguridad. Por último, también intervino Cristina Henríquez de Luna, presidenta y CEO de GSK España, que quiso destacar los problemas sanitarios a nivel de seguridad y cómo la experiencia del covid-19 ha demostrado que es un flanco que no se debe descuidar.