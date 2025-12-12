¿Debe tributar el salario mínimo? Esto opinan expertos, sindicatos, patronales y partidos

María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, en el Congreso de los Diputados.

Vox y Sumar, con explicaciones diferentes, apoyan la exención, mientras que el PP y el PSOE rechazan pronunciarse. CC OO y UGT defienden que tribute

La comisión de expertos compuesta por el Ministerio de Trabajo ya ha fijado cuánto debería crecer el salario mínimo interprofesional (SMI) para alcanzar el 60% de la retribución media neta de los españoles, según sus estimaciones. Como le requería el departamento de Yolanda Díaz, hay una recomendación si el SMI sigue exento de IRPF (3,1%, hasta 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas) y otra si empieza a tributar (4,7%, hasta 1.240).

En los últimos años, cada vez más voces económicas defienden la conveniencia de que el suelo salarial tribute, dada la creciente prevalencia de ingresos similares al SMI por el fuerte incremento experimentado desde 2018 (de 736 a 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas). Según datos de la Airef, el 23% de los trabajadores cobraban en torno hasta un 125% de SMI en 2023.

En la presentación de la comisión de expertos, la ministra de Trabajo dijo que, en su opinión, el SMI no debería tributar, ya que la reforma fiscal debería empezar por “los de arriba”, pero a la vez concedió que esa no es competencia de su Ministerio. Dejó claro que la decisión es de María Jesús Montero.

Es un debate profundo, que viene causando choques dentro del Gobierno y en el que tampoco coinciden otras fuentes de autoridad consultadas. EL PAÍS ha trasladado dos preguntas a sindicatos, patronales, grupos parlamentarios en el Congreso y expertos tributarios: “¿debe estar exento de IRPF el nuevo SMI?" y “¿por qué?“.

Algunos responden claramente, otros no contestan y hay quien se va por las ramas. Estas son sus respuestas, enviadas por escrito a este periódico.

CC OO

¿Debe estar exento de IRPF el nuevo SMI? No, con matices.

¿Por qué? La cuestión no es la exención de los tributos para el SMI, sino si después de esa tributación los ingresos de quien percibe el SMI llegan al 60% del salario medio neto, como defiende CC OO. Entendemos que las rentas deben estar sujetas a tributación progresiva en función de los ingresos. En este caso, si el SMI tributa, el resultado después de impuestos debe garantizar el 60% del salario medio neto. Por ello se hace necesario modificar el primer tramo del IRPF para evitar el fuerte impacto que tiene en las rentas más bajas.

UGT

¿Debe estar exento de IRPF el nuevo SMI? No, el SMI debería tributar cuando alcance la cantidad que supone el 60% del salario medio bruto. El problema surge porque los cálculos del 60% se están haciendo sobre cantidades netas del salario medio, es decir, después de impuestos. Y si el cálculo se hace sobre el salario neto, la cifra resultante debería ser también neta, por lo tanto exenta de IRPF.

¿Por qué? Porque desde UGT venimos señalando que el SMI debería fijarse tomando como referencia el 60% del salario medio bruto del país. Según los datos de 2023, el salario medio bruto en España fue de 32.587 euros al año, lo que al aplicar el 60% de esa cantidad equivale a 1.396,59 euros brutos al mes en 14 pagas. Por eso decimos que no hemos llegado al 60%, ya que se fijó la cantidad en 1.184 euros, aún alejada de aquella cantidad . Cuando se alcance ese nivel, el 60% del bruto, la cantidad resultante que debería tributar, lo tendría que hacer previa actualización de los tramos del IRPF para recuperar la progresividad del impuesto, de modo que los tipos marginales no castiguen de forma excesiva a quienes empiezan a tributar con los salarios más bajos.

CEOE

¿Debe estar exento de IRPF el nuevo SMI? Cuando nos trasladen una propuesta concreta en la mesa de diálogo correspondiente, podremos dar nuestra opinión. De momento, nosotros trabajamos con la normativa vigente. En todo caso, llevamos mucho tiempo diciendo que sería necesaria una deflactación del IRPF.

¿Por qué? No entendemos que el Ministerio de Trabajo esté planteando dos escenarios en función de la tributación, que es competencia de Hacienda, generando una situación de inseguridad jurídica.

Cepyme

¿Debe estar exento de IRPF el nuevo SMI? Cuando se formule una propuesta concreta en el marco del diálogo social nos pronunciaremos al respecto, pero hay que atenerse a la normativa en vigor sobre esta materia. Aunque conviene recordar que sería necesario abordar una deflactación del IRPF y una actualización de los tramos.

¿Por qué? Plantear la propuesta de incremento del SMI en función de que se tribute o no, una decisión que es competencia del Ministerio de Hacienda, genera inseguridad y es ajeno a la realidad de las empresas y contradictorio con los criterios en los que debe fundamentarse dicho incremento.

PP

¿Debe estar exento de IRPF el nuevo SMI? ¿Por qué?

El PP se pronunciará cuando se sepa el dato de incremento de este año, que posiblemente será la próxima semana.

PSOE

¿Debe estar exento de IRPF el nuevo SMI? ¿Por qué?

La posición del PSOE es que el SMI debe subir para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores con salarios más bajos, que estadísticamente afecta más a mujeres y jóvenes. Sobre la tributación, lo relevante es que el salario neto del colectivo que cobra el SMI aumente para garantizar que se cumple la Carta Social Europea, esto es, que el salario mínimo no sea inferior al 60% del salario medio nacional neto. Esto lo vamos a garantizar.

Por otra parte, la fiscalidad también debe ser un instrumento útil para garantizar que el SMI neto suba en el porcentaje que garantiza el cumplimiento de la Carta Social Europea y que el incremento sea asumible para el sector productivo y no dañe la competitividad.

Vox

¿Debe estar exento de IRPF el nuevo SMI? Sí.

¿Por qué? Vox tiene una propuesta muy sencilla. Pedimos que los primeros 22.000 euros de salario queden totalmente exentos. Hace meses, el Gobierno mintió diciendo que el SMI estaba exento, lo que es objetivamente falso. Meses después de nuestra pregunta tuvo que aprobar a marchas forzadas una modificación legislativa para conseguir un objetivo a esa exención. Triquiñuelas. Al final, dependiendo de la comunidad autónoma y de las circunstancias de cada trabajador (uno o varios empleadores; haber percibido indemnización por desempleo…) el SMI tributará o no.

Frente a esto, la propuesta de Vox es clara. Los primeros 22.000 euros de renta no tributan. Nada más. A partir de ahí y hasta 70.000 euros, el tipo aplicable sería del 15%. De 70.000 euros en adelante el tipo aplicable sería del 25%. Y, por cada hijo que tenga el obligado tributario minorará su tipo aplicable en 4 puntos porcentuales. Así que alguien con un hijo, hasta esos 70.000 euros tributaría al 11% con esos 22.000 primeros euros exentos.

Sumar

¿Debe estar exento de IRPF el nuevo SMI? Sí.

¿Por qué? No solo estamos de acuerdo, sino que fue precisamente Sumar la fuerza que logró que el PSOE se moviera para que el SMI no tributara el IRPF. En España, la masa de trabajadores y trabajadoras que reciben el salario mínimo es de 2,4 millones, la mayoría jóvenes y mujeres. Nuestra voluntad es que cada vez menos gente tenga que obtener el SMI y eso solo puede pasar porque se suban los salarios, como estamos haciendo y nos hemos comprometido desde el Ministerio de Trabajo.

El SMI es una medida enfocada en ayudar a quienes menos tienen para que puedan desarrollar su vida con normalidad. No tiene sentido que los que menos tienen soporten el peso de la fiscalidad. Por eso, es necesario que los perceptores no tributen.

Consejo General de Economistas

¿Debe estar exento de IRPF el nuevo SMI? No.

¿Por qué? En los últimos años, el SMI ha crecido de forma muy significativa: entre 2018 y 2025 se ha incrementado en torno a un 60,9%, pasando de los 735,90 euros a los 1.184 euros brutos mensuales.

Últimamente, se está reduciendo la brecha entre el SMI respecto del salario modal ―en 2023 el salario más repetido se situó en torno a los 15.500 euros, siendo el SMI de ese mismo año de 15.120 euros―, por lo que una exención total del IRPF de estas rentas del trabajo ―el 91,1% de las declaraciones del IRPF tienen rentas del trabajo― supondría que un número creciente de contribuyentes quedaría al margen de la tributación, lo que podría tensionar el principio de equidad fiscal.

Además, para evitar el denominado “error de salto” ―un incremento mínimo de salario implica una pérdida neta por efecto del impuesto― sería necesario ampliar el beneficio fiscal a un tramo más amplio de rentas. De lo contrario, el sistema generaría desincentivos laborales y distorsiones en la progresividad del impuesto.

Expertos tributarios

Jesús Ruiz-Huerta, Fundación Alternativas

¿Debe estar exento de IRPF el nuevo SMI? No.

¿Por qué? El principio de generalidad, recogido en el artículo 31 de la Constitución, establece que todos los ciudadanos son beneficiarios de los servicios y prestaciones públicas y financiadores de su funcionamiento. La exención total del salario mínimo implicaría la aplicación de un trato discriminatorio de esta renta respecto a otros ingresos similares procedentes de otras fuentes, difícilmente justificable.

Los posibles inconvenientes de no eximirlo no son relevantes, ya que el sistema tributario puede ajustarse para mantener su progresividad y evitar cargas excesivas. Además, la no exención no necesariamente lleva consigo una extensión significativa de la población obligada a declarar, mientras que el “coste psicológico” es cada vez menor, dado el desarrollo de los servicios de asistencia a los contribuyentes, y aumenta la información con relevancia tributaria disponible para la administración.

Violeta Ruiz Almendral, profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid.

¿Debe estar exento de IRPF el nuevo SMI? No.

¿Por qué? La exención puede parecer justa, pero no lo es. No soluciona ninguno de los problemas identificados en el IRPF, e incluso crea nuevos. Podría tener como resultado un mismo trato a capacidades económicas muy diferentes: una persona que perciba el SMI puede tener una capacidad económica alta, por ejemplo, si obtiene otros rendimientos (del capital inmobiliario, rentas exentas...).

Si queremos que el IRPF grave la capacidad económica de las personas físicas en su conjunto y cumpla su función constitucional, entonces deben tenerse en cuenta los ingresos totales y evitar la segmentación por categorías de renta. Si el objetivo es excluir de gravamen las rentas más bajas, se puede lograr ajustando las tarifas del impuesto, actualizando los mínimos personales y familiares. Debería, de hecho, ampliarse la base del impuesto, transformando la reducción por obtención de rentas del trabajo en una deducción reembolsable en la cuota.

Jorge Onrubia, profesor de Economía aplicada en la UCM e investigador en Fedea

¿Debe estar exento de IRPF el nuevo SMI? No.

¿Por qué? La lógica del IRPF es gravar la capacidad de pago puesta de manifiesto por la acumulación de rentas en un año, con independencia de su naturaleza. Eso es lo que permite que su gravamen sea progresivo.

Eximir el SMI rompería esta lógica y generaría inequidades horizontales frente a otros ingresos de igual o menor cuantía procedentes de distintas fuentes, como becas de prácticas o pensiones, que sí están sujetos al impuesto. Además, todos los salarios superiores al SMI incluyen una porción equivalente a esta cantidad, por lo que eximirla carece de sentido y podría introducir distorsiones en la fijación de retribuciones, afectando la neutralidad o eficiencia del sistema tributario. La cuestión relevante no es eximir una renta concreta, sino establecer adecuadamente el umbral de tributación y modularlo según circunstancias personales, como cargas familiares, discapacidad o edad. Solo una reforma integral del IRPF ―que lleva muchos años pendiente―, que simplifique su estructura y reduzca los múltiples tratamientos especiales por fuente y tipo de renta, puede garantizar equidad, progresividad y eficiencia fiscal sin privilegios injustificados.

Con información de Miguel González.