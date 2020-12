Los retos de España para reducir su brecha digital con los líderes mundiales

La pandemia ha acelerado la transformación digital y el sector financiero no ha sido ajeno a esta tendencia. Según Gloria Hervás, directora de Public Policy en Banco Santander, esta institución ha comprobado cómo se ha incrementado la operativa digital en los últimos meses. “El acceso a los canales digitales ha aumentado un 40%, las ventas a través de canales digitales suponen ahora el 50% del total y hemos sido capaces de procesar 600 operaciones por hora de las líneas de avales ICO”, explica Hervás. Todo ello ha sido posible gracias a la tecnología que reduce barreras de entrada, incrementa economías de escala y abre la puerta a nuevos jugadores. Como las start-ups del sector financiero o fintech.

“El resultado de esta revolución nos deja un nuevo contexto competitivo donde hay nuevos proveedores de servicios financieros, nuevas experiencias de cliente y donde el modelo de éxito es de plataforma que permite la confluencia de distintos usuarios y una mayor personalización de producto y servicio”, enumera la experta.

Este contexto de nuevos jugadores necesita de un marco regulatorio que establezca las mismas normas para todos. Santiago Carbó lo explica en el plano internacional. “La capacidad de las grandes empresas chinas y estadounidenses transciende fronteras y controles de todo tipo, por lo que los reguladores tendrían que entender cómo compiten estas plataformas, desde Google a la banca”. Según el experto de Funcas, las autoridades de defensa de la competencia ponen multas a posteriori en lugar de generar inicialmente el marco regulatorio que marque el camino de la digitalización justa. “Las grandes tecnológicas están aportando un gran valor, pero también se encuentran en una situación muy aventajada”, añade.

“La regularización no puede ser una barrera para la provisión de servicios en formato digital o la incorporación de tecnologías, debe ser neutral”, advierte Hervás que recuerda que la norma, en muchos casos, está pensada para un mundo físico y no digital. “Esto impide competir con otros jugadores que no están sujetos a las reglas bancarias”.

Además, la regulación debe tener en cuenta las nuevas dinámicas y relaciones laborales. Para la directiva del Santander, el marco normativo debería incluir cinco elementos: regularizar el uso de datos financieros y no financieros, impulsar la soberanía digital en los pagos instantáneos, flexibilizar el acceso a las infraestructuras digitales o armonizar las normas para poder ofrecer servicios en otros territorios. Por último, establecer la regla de a “misma actividad, mismo riesgo, misma regulación”. Hervás sostiene que la banca tradicional está muy regulada por normas estrictas que dificultan la innovación. “Un marco que no tienen otros competidores tecnológicos”, abunda.